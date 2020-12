Durante tutto l’anno il nostro corpo ha bisogno di ricevere i nutrienti necessari, come vitamine e minerali, per funzionare correttamente e per farci sentire energici e in salute. Ma ci sono periodi, come l’autunno, in cui dobbiamo prestare particolare attenzione a ciò che mangiamo. Vediamo allora alcune delle vitamine e dei minerali che non possono mancare all’interno di una dieta equilibrata e sana, per mantenere il tuo corpo in salute.

Vitamina D

Questa vitamina è necessaria per la salute delle nostre ossa. È una vitamina molto importante. Affinché il nostro corpo lo produca, è necessaria l’esposizione alla luce solare. Anche solo dieci minuti al giorno di esposizione al sole è sufficiente per stimolare il nostro corpo a produrre vitamina D. Anche alcuni cibi ci aiutano a ottenere la giusta dose di questa vitamina, come per esempio uova o pesce.

Vitamina C

Questa vitamina mantiene sano il nostro sistema immunitario, protegge le cellule dall’ossidazione, aiuta l’assorbimento del ferro e favorisce la formazione del collagene, necessario per mantenere in salute i muscoli, le ossa e i vasi sanguigni. Troviamo vitamina C in tutti i tipi di agrumi, come arance, mandarini e pompelmi, e in altri frutti come kiwi, ananas, papaia, mango o frutti rossi.

Vitamina B12

Tra le vitamine, questa aiuta a creare il DNA, il materiale genetico cellulare e mantiene sani le cellule del sangue e i nervi. Si trova principalmente negli alimenti di origine animale, come carne rossa, pollame, uova e pesce. Questo è il motivo per cui chi segue una dieta vegetariana o vegana dovrebbe assumere integratori di questa vitamina per evitarne la carenza.

Vitamina B9 (o acido folico)

La sua importante funzione durante la gravidanza è più che nota, poiché è essenziale per la corretta formazione del tubo neurale del feto e per evitare complicazioni nel suo sviluppo. Ma anche se non si aspetta un bambino, il nostro corpo utilizza questa vitamina per formare nuove cellule. Possiamo trovarla nelle verdure a foglia verde scuro, come spinaci e bietole, e nella frutta come agrumi o avocado.

Vitamina A

La vitamina A non solo si prende cura della nostra vista, ma è anche necessaria per lo sviluppo del nostro sistema immunitario e per la formazione dei globuli rossi. È una vitamina di cui le donne incinte non possono fare a meno, perché è necessaria per lo sviluppo embrionale. I cibi arancioni, come carote o meloni, sono molto ricchi di vitamina A.

Calcio

Il calcio è uno dei principali minerali di cui il nostro corpo ha bisogno, perché si trova soprattutto nel tessuto osseo ed è necessario affinché le ossa rimangano forti. Inoltre, si prende cura della salute dei nostri muscoli e nervi e controlla la contrazione cardiaca. Il calcio si trova principalmente nel latte e nei suoi derivati, ma anche nei legumi, nella frutta secca e nelle verdure.

Fosforo

Questo minerale è essenziale per la corretta metabolizzazione del calcio e per il corretto funzionamento della ghiandola paratiroidea. Inoltre, ci aiuta a immagazzinare energia e a sviluppare proteine ​​della crescita. Troviamo il fosforo nella carne, pesce, latte, cereali integrali, avena e soia.

Ferro

I componenti principali del sangue sono i globuli rossi e hanno bisogno di ferro per la loro corretta formazione. Quando siamo carenti, il nostro corpo soffre di anemia, cosa che possiamo evitare consumando, con moderazione, carne rossa e carni di organi, e con altri alimenti come legumi e crostacei come cozze o vongole.

Magnesio

Il magnesio è, dopo il calcio, il minerale più importante nella conformazione del sistema osseo e nella buona salute della muscolatura, nonché nella trasmissione del flusso nervoso. Gli alimenti ricchi di magnesio sono tutti i tipi di pesce, verdure a foglia verde, frutta secca e cereali integrali.

