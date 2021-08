Se quello che stai cercando è un allenamento ad alta intensità che ti aiuti a bruciare calorie mentre scolpisci la tua figura, forse dovresti considerare di provare la boxe. Uno sport che permette di ottenere un consumo calorico notevole. Spesso anche maggiore rispetto ad altri sport gettonati come per esempio la corsa. Boxe e fitboxing (boxe senza contatto) sono esercizi cardiovascolari ad alto impatto che offrono un significativo consumo calorico.

Pertanto, gli allenamenti di cardio-boxe possono farti bruciare più calorie rispetto ad altri tipi di esercizi cardiovascolari. Secondo gli esperti di questo sport, una tipica sessione di boxe può farti bruciare fino a 800 calorie, rispetto ad altri allenamenti cardio come camminare (243 calorie), fare jogging (398 calorie) e correre (544 calorie). L’intensità di questa pratica sportiva rende la boxe senza contatto un allenamento ideale per perdere peso.

La boxe è un buon aiuto per eliminare il grasso addominale

Questo sport è un ottimo aiuto per bruciare il grasso della pancia. L’alta intensità di un allenamento di fitboxing rende questo sport ottimo per bruciare il grasso sull’addome. Non tutto il grasso si accumula allo stesso modo e quello della pancia è associato a tossine che modificano il modo in cui funziona il nostro organismo, aumentando il rischio di varie malattie. Il grasso addominale è associato a un maggiore rischio di diabete, malattie cardiache e altri problemi di salute. La boxe è un ottimo modo per ridurre il grasso viscerale intorno alla vita e aiutare a ridurre i rischi di salute ad esso associati.

Un esercizio completo

Ma non è solo il nostro addome a beneficiare della pratica di questo sport. Tutto il corpo è coinvolto. Gli allenamenti di boxe e fitboxing coinvolgono tutti i gruppi muscolari, ed ha effetti molto importanti su braccia, gambe e addome. Spesso, ci sono molti pregiudizi di questo tipo di allenamento perché ci vengono in mente i club di boxe vecchio stile. Ma è uno sport molto completo e utile. Si può praticare senza contatto, ottenendo il meglio dalla pratica e avvicinandola al grande pubblico. Una frequenza adeguata per ottenere buoni risultati sarebbe tra le 2 e le 3 volte a settimana.