Una dieta ricca di proteine offre molti vantaggi. Per esempio, aiuta a costruire la massa muscolare, fa perdere peso e aumenta il senso di sazietà.

Uno studio congiunto del 2015 ha suggerito che le diete ad alto contenuto di proteine sono particolarmente vantaggiose se hai come obiettivo quello di perdere peso. Nella revisione scientifica, è emerso che la presenta di quantità di peptidi necessaria deve essere compresa tra 1,2 e 1,6 grammi per kg di peso corporeo

Anche se un’alimentazione ricca di proteine può essere molto utile, adottare una dieta equilibrata (e che quindi bilanci tutti i nutrienti) è parte integrante della nostra salute.

Le proprietà

Le proteine aiutano a perdere peso, aiutano a non mangiare cibo in eccesso e a costruire massa magra, soprattutto se la dieta viene abbinata ad un regolare esercizio fisico.

La massa magra aiuta a bruciare più calorie durante il giorno, il che può essere di aiuto per dimagrire.

Se inserite in una dieta equilibrata, diventeranno le nostre migliori alleate. Quali alimenti scegliere allora?

Gli alimenti sani ricchi di proteine

Bresaola: uno degli insaccati più magri e ricchi di proteine. 100 gr di bresaola ne forniscono ben 32 grammi. Inoltre è molto gustosa, perfetta da accompagnare con un crostino di pane integrale per un perfetto spuntino pre-allenamento.

Salmone: pesce ricco di grassi omega3, che contrastano il colesterolo cattivo e migliorano quello buono, il salmone è anche un’ottima fonte proteica e può aiutare a sentirsi più soddisfatti dopo i pasti.

Ricotta: Questo prodotto caseario ha una buona quantità di proteine, circa 11 gr ogni 100. E’ anche ricco di calcio e altri nutrienti importanti, oltre ad essere un latticino magro, adatto ad un regime alimentare che ha come obiettivo quello di perdere peso.

Petto di pollo: Il petto di pollo è una fonte di proteine ​​magre, l’importante è mangiarlo senza pelle. Un petto di pollo senza pelle da 136 g fornisce circa 26 g di proteine.

Mais: Il mais giallo ha circa 15,6 g di proteine ​​per 100 gr. Inoltre, il mais contiene anche una buona quantità di fibre e minerali, compreso il calcio .

Fagioli di Lima: tra i fagioli, quelli di Lima sono tra i più proteici. 100 gr di prodotto arriva a contenerne fino a 21 gr! Non solo, sono anche ricchissimi di fibre e per questo sono ideali per disintossicare l’intestino.

Tonno: eccellente fonte proteica e ampiamente disponibile che ha anche un basso contenuto calorico. 100 gr di tonno fresco forniscono circa 21 gr di proteine.

Broccoli: tra le verdure, i broccoli sono tra quelle che contengono più proteine. 100 gr di broccoli ne contiene quasi 2,6 g, e contengono una varietà di nutrienti come il folato e il potassio.

Ceci: con 19 gr di proteine ogni 100 gr di prodotti, i ceci costituiscono un alimento perfetto per chi vuole aumentare l’apporto proteico. Inoltre sono ricchi di fibre e nutrienti che migliorano la salute del cuore e delle ossa.

Yogurt greco: lo yogurt greco semplice e magro contiene fino a 19 g di proteine ​​in un vasetto da 200 g. L’importante è scegliere sempre yogurt greco semplice ed evitare quello che contiene zucchero aggiunto.

Tempeh: perfetto per chi è vegetariano o vegano, il tempeh viene dalla soia, come il tofu. Tuttavia, ha un numero di proteine ​​superiore rispetto al tofu, offrendo circa 17 g per 100 gr.

Piselli: i piselli sono ricchi di proteine, fibre e altri nutrienti. I piselli sono economici, facili da trovare e possono essere utilizzati in molte ricette.

