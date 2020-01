Per portare avanti una dieta sana la varietà dei cibi è fondamentale, soprattutto quando si tratta di frutta a verdura. Chi ha una dieta basata più sulle proteine vegetali rispetto a quelle animali vive più a lungo. Lo ha affermato uno studio pubblicato dalla rivista Jama Internal Medicine. Chi segue un regime alimentare sano risulta avere sia un minor rischio generale di morte che di morte per cause cardiovascolari.

“La sostituzione delle proteine da carni rosse o lavorate con quelle vegetali – ha specificato lo studio – è associata a una mortalità minore sia totale sia causata da tumori e malattie cardiovascolari”. Vediamo alcuni tipi di proteine vegetali, suggeriti dal sito WomensHealthMag.

Lenticchie (24,5 grammi di proteine per 100). Per sfruttare al meglio il loro ferro questa verdura va abbinata con cibi ricchi di vitamina C. Edamame: 42,2 grammi di proteine per 100. Poi ci sono le mandorle: 25 grammi di proteine per 100. Frutti secchi protagonisti nella dieta mediterranea perché “favoriscono un apporto corretto, quali-quantitativo, di nutrienti molto importanti come le proteine, i grassi insaturi, le vitamine e il calcio”, ha spiegato la dietista Ambra Morelli dell’Associazione Nazionale Dietisti Italiani.

Da mettere nel carrello anche i fagioli bianchi: 21,4 grammi di proteine per 100. Ricchi di carboidrati, vitamine del gruppo B, vitamina C e minerali come sodio o potassio. Si prosegue con gli anacardi: ricchi anche di ferro, magnesio, zinco e fosforo. Anche di vitamine del gruppo B, così come nell’acido folico e nell’omega 6. Tra i semi con la più alta quantità di proteine ci sono zucca, semi di chia e semi di girasole.

Da non dimenticare anche il tofu. A base di soia, è ricco di proteine e fibre. Soia testurizzata: 50 grammi di proteine per 100 (l’alimento vegetale con più proteine, spiega il sito spagnolo). Un alimento trasformato ricco di proteine è la pasta di farina di lenticchie: 26 grammi di proteine per 100. C’è infine il latte di soia. 3,1 grammi di proteine per 100. Attenzione alle bevande ricche di zuccheri aggiunti.