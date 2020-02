ROMA – Quando si soffre di pancia gonfia, le fibre risultano fondamentali per sgonfiarsi e migliorare la salute del nostro intestino. Le fibre, infatti, consentono di tornare in forma e sgonfiare la pancia in breve tempo grazie alle loro molteplici proprietà. Sono fondamentali per il nostro benessere in quanto garantiscono un giusto funzionamento dell’intestino e aiutano a combattere i gonfiori e il transito intestinale. Non solo: assumere fibre migliora il senso di sazietà e per questo motivo ci aiutano anche a dimagrire la pancia ed evitare il fastidioso effetto yo-yo durante e dopo una dieta.

Quante fibre dovremmo consumare ogni giorno? Secondo gli esperti 40 grammi di fibre solubili al giorno ci permettono di rimanere in forma. La prima fonte di fibre solubili sono senza dubbio gli alimenti integrali come pasta, riso e pane ma anche legumi (fagioli, ceci e lenticchie in primis).

Anche frutta e verdura sono ricchi di fibre. Fra le verdure più ricche di fibra ci sono l’avocado, gustoso e versatile adatto a moltissimi piatti e i cavoletti di Bruxelles che possiedono anche un alto potere saziante a fronte di poche calorie.

Per quanto riguarda la frutta, mele e pere (in particolare se cotte al forno con tutta la buccia e condite con qualche goccia di limone) sono un’ottima fonte di fibre.

Anche le prugne secche non solo sono un’ottima fonte di fibre ma risultano grandi alleate del nostro organismo in quanto sono ideali per riattivare il funzionamento dell’intestino, soprattutto in caso di stitichezza.

Per tornare in forma con la dieta delle fibre vi basterà inserire questa sostanza all’interno dell’alimentazione equilibrata. Potete iniziare la giornata con un bel concentrato di frutta e verdura di stagione. A metà mattina potete assumete uno yogurt bianco con l’aggiunta di qualche cereale integrale (attenzione a comprarne un tipo senza troppi zuccheri aggiunti). A pranzo e cena alternate una fonte di fibre come cereali integrali oppure zuppe di legumi misti, poi verdure cotte al vapore o alla griglia come cavoletti di bruxelles o carciofi. Aggiungete sempre una porzione di proteine magre come carne bianca, uova o pesce come salmone o tonno fresco.