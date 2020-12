Il magnesio è uno dei minerali essenziali nel nostro corpo e possiamo ottenerlo facilmente attraverso il cibo. Rilevarne il deficit è molto importante se vogliamo evitare alcune complicazioni di salute. Affinché il nostro corpo e la nostra mente funzionino correttamente, abbiamo bisogno di una grande quantità di magnesio. Una dieta povera e uno stile di vita poco sano, fanno sì che quasi il 70% della popolazione abbia una carenza di questo minerale.

L’ideale sarebbe ottenere le dosi di cui abbiamo bisogno di questo minerale attraverso il cibo, ma potrebbe essere che il consumo di antibiotici o l’eccessiva assunzione di alcol ti impediscano di assimilarlo correttamente.

Quando i nostri livelli di magnesio sono ottimali, ci sentiremo più energici e vitali. Inoltre, questo minerale aiuta la rigenerazione muscolare e mantiene il nostro sistema nervoso in salute.

Cosa succede al nostro corpo quando abbiamo una carenza di questo minerale?

Non è così facile percepire il deficit di magnesio nel corpo, anche se quando accade ci invia dei segnali precisi. A volte, però, tendiamo a confondere questi segnali associandoli ad altro. In ogni caso, sapere quali sono i sintomi ci renderà più facile individuare una possibile carenza di magnesio. Descriviamo di seguito quali possono essere i sintomi che ci indicano che potremmo aver bisogno di una dose extra di magnesio. In ogni caso, è sempre bene contattare prima il proprio medico.

Il disagio muscolare è uno dei sintomi più evidenti: tremori, crampi, formicolio e intorpidimento in qualsiasi parte del corpo sono associati alla mancanza di magnesio. Inoltre, ti senti stanco e debole più del solito.

Il magnesio aiuta in modo naturale a mantenere una buona frequenza cardiaca e controllare la pressione sanguigna, quindi la sua carenza può portare a ipertensione. Questo a volte si manifesta come mal di testa e dolore alla mascella.

Anche il nostro stato d’animo può subire cambiamenti quando il sistema nervoso centrale è alterato. Possiamo andare incontro a problemi di ansia e, a volte, persino depressione. La mancanza di magnesio ci rende iperattivi e ci ostacola un buon sonno, per questo motivo anche l’insonnia può essere un campanello d’allarme.

Anche costipazione, difficoltà a deglutire, perdita di appetito o ipersensibilità alla luce e al rumore sono segni che possono avvisarci della mancanza di questo minerale.

Alimenti ricchi di magnesio

Se il medico rileva una carenza di magnesio, sarà lui a determinare se hai bisogno di qualche tipo di integratore. In ogni caso, la prima cosa da fare è rivedere la propria dieta. Non sarà difficile perché questo minerale si trova in molti alimenti accessibili e sani, che dovrebbero far parte della nostra dieta per moltissimi motivi.

Assicurati che in cucina cucina non manchino mai verdure a foglia verde come spinaci e bietole; frutta come albicocca, avocado, banana o prugna. Acora, legumi come lenticchie e piselli, cereali come avena o riso integrale- Frutta secca come mandorle, noci e nocciole, altre verdure come zucca e patate. Inoltre, tutti i tipi di pesce, lievito di birra e germe di grano.