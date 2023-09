La depressione è una causa diretta del diabete di tipo 2: lo studio

Una ricerca britannica pubblicata su Diabetes Care evidenzia che la depressione può svolgere un ruolo diretto nello sviluppo del diabete di tipo 2, anche se non si è in sovrappeso. Un nuovo studio, finanziato dall’organizzazione benefica Diabetes UK, ha trovato sette varianti genetiche che contribuiscono sia al diabete di tipo 2 che alla depressione.

I ricercatori hanno scoperto, per la prima volta, che la depressione provoca direttamente un aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, ma non che il diabete causi depressione. Inoltre, lo studio ha rilevato che solo il 36,5% dell’effetto della malattia sul diabete di tipo 2 potrebbe essere spiegato dall’obesità.

Disturbi depressivi fattore di rischio per il diabete di tipo 2

La dottoressa Elizabeth Robertson, direttrice della ricerca presso Diabetes UK, ha dichiarato: “Questo studio estremamente importante ci fornisce nuove informazioni sui collegamenti tra genetica, diabete di tipo 2 e depressione, indicando che la depressione può contribuire allo sviluppo del diabete di tipo 2. Questo studio ci fornisce una visione più approfondita del perché e indica che la depressione dovrebbe ora essere considerata un fattore di rischio per il tipo 2. Tale conoscenza potrebbe aiutare gli operatori sanitari a migliorare l’assistenza e il supporto per le persone con una storia di depressione e a prevenire più casi di diabete di tipo 2″.

“Incoraggiamo fortemente chiunque soffra di depressione a conoscere il proprio rischio di diabete di tipo 2 completando lo strumento online gratuito ‘conosci il tuo rischio’ di Diabetes UK, in modo che possano ottenere il giusto supporto per ridurre il rischio ed evitare il diabete di tipo 2.”

Inga Prokopenko, professoressa di e-One Health e responsabile della statistica multi-omica presso l’Università del Surrey, che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “La nostra scoperta mette in luce la depressione come concausa del diabete di tipo 2 e potrebbe aiutare a migliorare gli sforzi di prevenzione”.

“I risultati sono importanti sia per le persone che convivono con queste condizioni sia per gli operatori sanitari, che dovrebbero prendere in considerazione l’implementazione di ulteriori esami per aiutare a prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2 nelle persone che soffrono di depressione”.

Scrivendo sulla rivista, i ricercatori hanno concluso: “I nostri risultati evidenziano l’importanza di prevenire il diabete di tipo 2 all’insorgenza dei sintomi depressivi e la necessità di mantenere un peso sano nel contesto del suo effetto sulla depressione e sulla comorbidità del diabete di tipo 2”. Fonte: Daily Mail.