In Italia troppi giovani con la pressione alta: rischiano infarti e ictus

E’ allarme per la salute cardiaca dei giovani in Italia. Secondo il monito lanciato dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic) in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2023, quasi 2 milioni di giovani sotto i 35 anni soffrono di pressione alta, mettendo a serio rischio la loro salute futura. Questa condizione, spesso sottovalutata, può portare a gravi problemi cardiaci come infarti e ictus.

Il rischio per i giovani con la pressione alta

Uno studio svedese recentemente pubblicato sugli Annals of Internal Medicine ha sollevato preoccupazioni significative. Questo studio ha dimostrato che essere ipertesi in tarda adolescenza aumenta in modo considerevole il rischio di problemi cardiovascolari da adulti. In particolare, il rischio di un infarto prima dei cinquant’anni o di un ictus prima del pensionamento è notevolmente aumentato per i giovani che soffrono di ipertensione.

Le Raccomandazioni della Sic

La Società Italiana di Cardiologia ha emesso una serie di raccomandazioni per affrontare questo problema crescente:

Misurazione della Pressione: Si consiglia di iniziare a misurare la pressione già da adolescenti. Questo può aiutare a individuare tempestivamente problemi di ipertensione. Alimentazione Salutare: Mantenere il giusto peso attraverso una dieta equilibrata è essenziale. Una dieta ricca di frutta, verdura e cerali integrali e povera di sale, grassi saturi e zuccheri può aiutare a prevenire l’ipertensione. Attività Fisica: L’attività fisica regolare è fondamentale per mantenere un cuore sano. Si raccomanda di dedicare almeno 150 minuti alla settimana all’esercizio fisico. Evitare Fumo e Alcol: Il fumo e l’alcol possono danneggiare il cuore e i vasi sanguigni. È importante evitare queste abitudini dannose. Gestione dello Stress: Insegnare ai giovani come gestire lo stress è cruciale. Lo stress può aumentare la pressione sanguigna ed è un fattore di rischio comune tra i giovani adulti.

Le stesse raccomandazioni valgono anche per i giovani ipertesi che, nella maggior parte dei casi, non necessitano di farmaci contro l’ipertensione.

La Giornata Mondiale del Cuore 2023 ci ricorda l’importanza di prendersi cura della salute cardiaca fin dalla giovane età. L’ipertensione è un problema serio che può portare a gravi conseguenze per la salute. Seguire le raccomandazioni della Società Italiana di Cardiologia è fondamentale per garantire un futuro cardiaco sano ai giovani. La prevenzione è la chiave per evitare infarti e ictus prematuri e per godere di una vita lunga e sana.