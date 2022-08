Il sole alleato contro diabete e malattie cardiache

L’esposizione al sole controllata nei giusti parametri di sicurezza per la salute fa bene non solo all’umore, ma anche alla prevenzione del diabete e delle malattie cardiache. Lo conferma uno studio pubblicato sull’International Journal of Epidemiology, che ha analizzato i dati di 294.970 britannici. I ricercatori dell’Istituto di ricerca sul cancro dell’Università del South Australia ad Adelaide hanno scoperto che le persone che hanno ricevuto una quantità adeguata di vitamina D avevano meno probabilità di mostrare marcatori di infiammazione negli esami del sangue.

Sebbene l’infiammazione sia una parte normale del sistema immunitario del corpo e di altri processi, troppa può aumentare il rischio di sviluppare patologie croniche dannose come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. Al di là dell’alimentazione, il corpo può convertire la luce solare in vitamina D, rendendo l’esposizione solare il metodo più economico e comodo di integrarla nel corpo.

“L’infiammazione è il modo in cui il tuo corpo protegge i tuoi tessuti se sei stato ferito o hai un’infezione”, ha affermato in una dichiarazione il dottor Ang Zhou, ricercatore capo dello studio. “Alti livelli di proteina C-reattiva sono generati dal fegato in risposta all’infiammazione, quindi quando il tuo corpo soffre di un’infiammazione cronica, mostra anche livelli più elevati di proteina C-reattiva. “Questo studio ha esaminato la vitamina D e le proteine C-reattive e ha trovato una relazione unidirezionale tra bassi livelli di vitamina D e alti livelli di proteina C-reattiva, espressa come infiammazione. Aumentare la vitamina D nelle persone con carenze può ridurre l’infiammazione cronica, aiutandole a evitare una serie di malattie correlate”.

Dai dati degli esami del sangue è quindi emerso il legame tra i livelli di vitamina D e i livelli di proteina C-reattiva. Quindi una persona che soffre di una condizione legata all’infiammazione dovrebbe assicurarsi di assumere più vitamina. Chi ha più rischio di sviluppare problemi cardiovascolari dovrebbero essere sempre vigile nel non trascurare i suoi livelli di vitamina D. Fonte: Daily Mail. Foto di Silvia da Pixabay.