Forse non ne hai sentito parlare spesso, sappi però che l’olio MCT è un eccellente alleato della nostra salute e bellezza. Questo olio, molto simile all’olio di cocco, ha numerosi benefici tra cui aiuta a regolare la glicemia in caso di diabete e migliora il nostro sistema immunitario.

Scopri allora tutti i benefici dell’olio MCT e siamo certi che non ne potrai più fare a meno.

MCT è un acronimo che sta per Medium Chain Triglycerides, ovvero trigliceridi a catena media (dagli acidi grassi a catena media).

I trigliceridi a catena media sono un tipo di grasso che si trova in alcuni oli e prodotti caseari. L’olio MCT è un integratore fatto con questi grassi.

Ma quali sono i potenziali benefici per la salute dell’olio MCT?

Molti articoli in circolazione raccomandano l’uso dell’olio MCT. Sostengono che può aiutare le persone a perdere peso e a contrastare il rischio di diabete tenendo sotto controllo la glicemia. Inoltre, aiuta a migliorare il sistema immunitario.

L’olio MCT può essere ricavato dalle noci di cocco ed è spesso usato per aiutare la perdita di peso o migliorare la resistenza immunitaria.

L’olio MCT è un integratore alimentare composto da grassi MCT, che sono grassi che si trovano nell’olio di cocco, olio di semi di palma e alcuni latticini.

Ma cosa sono gli MCT e perché sono diversi dagli altri grassi?

I grassi sono costituiti da catene di atomi di carbonio, e la maggior parte dei grassi nella dieta di una persona sono cost

Gli MCT si trovano nell’olio di cocco e vengono elaborati dal corpo in modo diverso rispetto agli acidi grassi a catena lunga.

A differenza di altri grassi, passano direttamente dall’intestino al fegato. Da qui, vengono utilizzati come fonte di energia o trasformati in chetoni, che possono essere utilizzati dal cervello per ricavare energia al posto di utilizzare glucosio o zucchero.

Poiché le calorie negli MCT vengono utilizzate immediatamente, è meno probabile che vengano immagazzinate come grassi. Questo principio è alla base della dieta chetogenica, che molte persone credono sia un modo efficace per perdere peso.

Benefici dell’olio MCT, glicemia e sistema immunitario

Esistono diversi potenziali benefici per la salute dell’olio MCT. Alcuni di questi sono supportati da prove scientifiche, mentre altri devono ancora essere provati.

Diabete: gli MCT possono aiutare a migliorare i livelli di glicemia nel sangue e svolgere un ruolo potenziale nella gestione del diabete.

Uno studio del 2007 ha rilevato che l’MCT ha migliorato i fattori di rischio del diabete, inclusa l’insulino-resistenza, e ha migliorato i livelli di glicemia nel sangue, in un piccolo gruppo di partecipanti con diabete di tipo 2.

Colesterolo: è stato provato che gli MCT possono avere un ruolo nel contribuire a proteggere la salute del cuore abbassando il colesterolo.

Uno studio del 2009 che ha esaminato 40 donne ha scoperto che il consumo di olio di cocco riduce il colesterolo cattivo nel sangue e migliora quello buono.

Sistema immunitario: grazie alle loro proprietà antivirali e antibatteriche, gli MCT sono utili per rafforzare le difese immunitarie.

Dal momento che gli MCT possono essere più facilmente usati dal corpo, risultano particolarmente importanti per coloro che hanno problemi ad assorbire i grassi e soffrono di alterazioni funzionali del sistema immunitario.

Altre proprietà degli MCT, non solo diabete e glicemia

Gli oli MCT hanno numerose proprietà benefiche. Altamente digeribili, aiutano a migliorare la digestione e l’assorbimento dei nutrienti.

Sono dei potenti antinfiammatori grazie alle proprietà antiossidanti.

Contribuiscono al corretto equilibrio ormonale e aiutano a perdere e a prendere peso assicurando una normale funzione metabolica.

Rischi e considerazioni

MCT preso da fonti alimentari e l’olio MCT puro possono avere alcuni benefici per la salute. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta sempre di grassi e dunque devono essere assunti con moderazione visto che aggiungo grassi e calorie supplementari.

È inoltre importante ricordare che l’olio MCT ha un basso punto di fumo, quindi non è adatto alla cottura.

Per cucinare è molto meglio utilizzare l’olio di cocco, che contiene moltissimi grassi MCT.

In commercio i trigliceridi a catena media (MCT) sono disponibili come integratori alimentari.

Diverse ditte aggiungono aroma di arancia.

Esistono anche prodotti all’aroma di burro, olio di oliva che possono essere usati come condimento per l’insalata, sulla pasta.

Foto in evidenza di Marina Pershina da Pixabay