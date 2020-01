ROMA – Chi soffre di diabete di tipo 2 deve tenere a bada la glicemia seguendo alcune abitudini alimentari semplici ma molto efficaci, soprattutto a colazione. Chi soffre di diabete, deve costantemente tenere sotto controllo la glicemia, ovvero la concentrazione di zucchero (glucosio) presente nel sangue. Scegliere cibi con un basso indice glicemico risulta fondamentale per contrastare il diabete e i picchi glicemici.

Come si legge su Diabetes UK, cambiare alcune semplici abitudini alimentari a colazione può essere efficace per abbassare la glicemia e ridurre il rischio di complicanze quando si ha il diabete. Una colazione sana e soddisfacente può fare una grande differenza, ma alcuni cibi tradizionali per la colazione sono ricchi di zucchero e grassi. Il sito suggerisce alcuni semplici modi per rendere la nostra colazione sana, nutriente e soprattutto senza il rischio di alzare il livello di zuccheri nel sangue:

Passa al pane integrale: se ami fare colazione con pane e marmellata, meglio optare per pane integrale, multi-cereale o di segale. Si tratta di scelte migliori per monitorare la glicemia e ti faranno sentire più sazio più a lungo.

Attenzione alla marmellata: invece della marmellata, un’ottima abitudine può essere quella di optare per frutta schiacciata! Anche se la frutta contiene zucchero, infatti, si tratta di zucchero naturale 100% rispetto ai prodotti confezionati e agli zuccheri artificiali che si trovano nella marmellata. I diabetici sono invitati a includere frutta nella loro dieta in quanto contiene una grande quantità di vitamine, minerali e sostanze nutritive essenziali. L’importante, ovviamente, è non esagerare con le quantità. Schiacciare mezza banana o una pesca matura, oppure preparare una mela cotta, può essere una scelta salutare da preferire alla classica marmellata da banco. Altre scelte salutari sono il formaggio a basso contenuto di grassi come per esempio la ricotta e aggiungere una manciata di mandorle tritate.

Limita i dolci: cerca di scegliere croissant, pasticcini e muffin solo per una occasione speciale o specifica. Evita i prodotti preconfezionati come merendine e dolciumi, che sono ricchi di grassi saturi.

Usa meno olio possibile durante la cottura. Cuocere con oli vegetali insaturi, come girasole, oliva o colza, invece di burro o burro chiarificato.

Aggiungi frutta e verdura extra per aumentare il consumo di fibre, ovunque tu sia. Aggiungi mezza banana ai tuoi cereali, o pomodori grigliati a una colazione salata.