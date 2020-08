Chi ha il diabete deve fare molta attenzione a cosa mangia. La dieta, infatti, influenza la glicemia e più l’alimentazione è sana ed equilibrata e più si riuscirà a gestire il diabete in modo sereno.

Tenere sotto controllo i livelli glicemici è molto importante per la persona diabetica. Quando si soffre di diabete di tipo 2, infatti, il nostro corpo non riesce a gestire correttamente il glucosio nel sangue e si può andare incontro all’iperglicemia.

Trovare una dieta standard che possa andare bene a tutte le persone diabetiche è pressoché impossibile perché ogni soggetto è a sé.

Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti validi per fare scelte alimentari sane. Si tratta di alcuni consigli generali che possono aiutare a gestire i livelli di glucosio nel sangue (zucchero), pressione sanguigna e colesterolo.

Douglas Twenefour, dietista specialista, ha spiegato a diabetes.org.uk:

“Fare scelte alimentari più sane è importante per gestire il diabete e ridurre il rischio di complicanze. Sappiamo che non tutti sono d’accordo su quale sia la dieta migliore. Questo è il motivo per cui abbiamo esaminato tantissime teorie e idee per mettere insieme questi suggerimenti. Ci siamo concentrati su cibi specifici, per renderti più facile mettere in pratica questi suggerimenti e integrare qualsiasi dieta tu decida di seguire”.

Il sito ha raggruppato alcuni suggerimenti, basati sulle ricerche che hanno coinvolto persone con diabete di tipo 1 e 2.

Sì ai carboidrati, ma quelli giusti

Tutti i carboidrati influenzano i livelli di glucosio nel sangue. Ma non è necessario bandire questo macronutriente dalla dieta, a meno che non specificatamente prescritto dal medico. Chi ha il diabete, però, deve imparare a scegliere quelli giusti e controllare le quantità.

Le fonti salutari di carboidrati sono: cereali integrali come riso integrale, grano saraceno e avena, frutta, verdure, legumi come ceci, fagioli e lenticchie, prodotti lattiero-caseari come yogurt e latte non zuccherato.

È anche importante ridurre i cibi raffinati a basso contenuto di fibre come pane bianco, riso bianco e cereali altamente trasformati.

Se hai il diabete, elimina lo zucchero aggiunto

Eliminare completamente lo zucchero può essere difficile all’inizio, ma poi il tuo organismo ne beneficierà.

Inizia a ridurre lo zucchero e, con il tempo, ti accorgerai di non averne bisogno. Sostituisci bevande zuccherate, energetiche e succhi di frutta con acqua, latte normale o tè e caffè senza zucchero.

Tagliare gli zuccheri aggiunti può aiutare a controllare i livelli di glucosio nel sangue e aiutare a mantenere il giusto peso corporeo.

Diabete, futta e verdura sono tuoi amici

Sappiamo che mangiare frutta e verdura fa bene. Gli esperti consigliano almeno 3 porzioni di verdura e 2 di frutta al giorno.

Questo non solo ti aiuterà ad assumere vitamine, minerali e fibre di cui il tuo corpo ha bisogno ma ti aiuterà a sentirti più sazio più a lungo.

La domanda che spesso si fa chi è malato di diabete è se debba rinunciare alla frutta in quanto troppo zuccherina. Ebbene, gli esperti spiegano che non bisogna rinunciare. Tuttavia, non bisogna esagerare con le porzioni

L’importanza delle proteine

Le proteine sono fondamentali per il benessere del nostro organismo e per farci sentire più sazi più a lungo. Ricordati però di scegliere quelle di qualità riducendo carne rossa e soprattutto quella lavorata.

Prova invece a scegliere carne magra come carne bianca, pesce, legumi come fagioli e lenticchie, uova, frutta secca al naturale.

I fagioli, i piselli e le lenticchie sono anche molto ricchi di fibre e non influenzano troppo i livelli di glucosio nel sangue – rendendoli un ottimo a carni grasse o trasformate.

Introduci minerali e vitamine dagli alimenti

La letteratura scientifica non ha ancora fornito prove sufficienti che integratori di vitamine e minerali ti aiutino a gestire il diabete.

Quindi, a meno che non ti sia stato specificatamente prescritto dal medico, non è necessario che tu assuma integratori.

È meglio assumere i nutrienti essenziali adottando una dieta varia e sana. Questo perché alcuni integratori possono interagire con i farmaci o peggiorare alcune complicazioni del diabete, come le malattie renali.

Diabete, quali grassi scegliere

Chi ha il diabete deve fare attenzione al proprio peso corporeo e seguire una dieta sana e ipocalorica. Questo non vuol dire bandire i grassi dalla nostra alimentazione.

Abbiamo tutti bisogno di grassi nella nostra dieta perché ci danno energia. Ma diversi tipi di grasso influenzano la nostra salute in modi diversi.

I grassi più sani si trovano in alimenti come frutta secca, semi, avocado, pesce grasso, olio d’oliva, olio di colza e olio di girasole.

Alcuni grassi saturi possono aumentare la quantità di colesterolo nel sangue, aumentando il rischio di problemi cardiaci. Questi si trovano principalmente in prodotti animali e alimenti preparati come alimenti trasformati e preconfezionati.