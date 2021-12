Alla base della pandemia di obesità e diabete, affermano gli esperti, c’è un’errata alimentazione, quella cosiddetta ‘occidentale’. Si tratta di un regime alimentare caratterizzato da scelte completamente sbilanciate verso tre gusti: il dolce, il salato (chiamati non a caso i due ‘big killer bianchi’) e il grasso. Ma l’esperienza insegna che non basta raccomandare di seguire una dieta salutare, come quella mediterranea. Bisogna agire più in profondità, alla base, rieducando il nostro gusto ‘traviato’.