Capita spesso di essere vittime del “craving” (desiderio intenso, voglia matta) da zucchero. Il cervello cerca di ingannarci, spingendoci a considerare un cioccolatino come urgente, ma possiamo tenere a bada queste voglie. Per esempio bevendo acqua (la disidratazione può mascherarsi da fame), oppure semplicemente anticipando il pasto principale. Possiamo anche mangiare cibi sazianti, che calmeranno il craving, soprattutto quello che colpisce dopo le 15.00.

Come riporta il Daily Mail, la nutrizionista Jessica Sepel ha rivelato i suoi primi cinque consigli alimentari per aiutare a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue e bandire definitivamente le temute voglie. “Se stai seriamente lottando con queste voglie o stai vivendo regolarmente alti e bassi significativi nei tuoi livelli di energia, potrebbe essere il momento di considerare come puoi stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue”, ha detto. Cosa mangiare allora?

Il pollo ha un’alta fonte di proteine che mantengono sazi più a lungo. “Includere proteine ad ogni pasto farà miracoli per stabilizzare il glucosio, e il pollo è super semplice e facile da aggiungere alla tua dieta quotidiana”, ha detto.

Altri alleati sono i legumi, in genere a basso contenuto di grassi, ricchi di minerali benefici tra cui ferro e magnesio. “I legumi sono una fantastica fonte di proteine non animale e aiuteranno davvero a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue”, sottolinea la nutrionista.

Da mettere nel carrello anche uno dei frutti più amati del momento: l’avocado, che ha grassi sani ed è ricco di vitamine come vitamina C, E e K. Jessica afferma che i frutti sani possono aiutare a mantenere costanti i livelli di energia. “Aggiungilo a colazione, pranzo, cena o uno spuntino per aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero”.

Se non riuscite a fare a meno delle patate, optate per quelle dolci, ricche di fibre e povere di calorie. Tra le spezie, optate per la cannella, una spezia che a detta della nutrizionista aiuta a mettere a tacere il desiderio di zucchero.