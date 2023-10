Chi è Davide Renne, nuovo direttore creativo di Moschino

Moschino ha annunciato il suo nuovo direttore creativo: Davide Renne. Dopo vent’anni di esperienza presso Gucci, Renne è pronto a prendere le redini e portare la sua visione fresca e sofisticata alla casa di moda. Vediamo allora più da vicino chi è Davide Renne, la sua esperienza, le sue prospettive per Moschino e cosa possiamo aspettarci dalla sua direzione.

Davide Renne: Un Designer con una Storia da Gucci

Davide Renne è un designer toscano con un background impressionante. Dopo aver studiato al Polimoda di Firenze, ha iniziato la sua carriera da Alessandro Dell’Acqua e ha poi trascorso due decenni straordinari da Gucci, dove è stato Head of Womenswear Design. Il suo percorso creativo è stato plasmato da due mentori eccezionali: Alessandro Dell’Acqua e Alessandro Michele. Renne afferma che questi maestri lo hanno insegnato a sognare in grande e hanno contribuito a realizzare i suoi sogni.

La Sua Filosofia Creativa

Secondo Renne, la moda dovrebbe essere intrisa di un senso di gioco e gioia. La sua filosofia riflette l’approccio giocoso di Franco Moschino, fondatore di Moschino, che chiamava il suo studio “la sala giochi”. Renne porta con sé non solo un evidente talento, ma anche gentilezza e sensibilità. Questa combinazione di abilità creative e umanità è ciò che Moschino crede possa plasmare il futuro del marchio.

Benvenuto a Davide Renne

Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe SpA, ha accolto Renne nella famiglia Moschino con entusiasmo. Ferretti ha elogiato la visione sofisticata di Renne e la sua profonda comprensione dell’eredità e dei codici di Moschino. Ha espresso fiducia nel fatto che Renne giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Moschino.

Il Debutto e la Collezione Autunno/Inverno 2024:

Il 1° novembre 2023 segnerà l’inizio ufficiale del mandato di Renne come Direttore Creativo di Moschino. Il suo debutto sarà con la collezione Autunno/Inverno 2024 durante la Milan Fashion Week di febbraio 2024. Questo evento è atteso con grande anticipazione, poiché segna l’inizio di una nuova era per Moschino.

Renne, emozionato per questa nomina, ha condiviso la sua gratitudine per l’opportunità di prendere le redini della Maison fondata da Franco Moschino. Ha sottolineato il concetto di “sala giochi”, indicando che la moda dovrebbe essere sempre intrisa di un senso di gioco, scoperta e sperimentazione. Renne è grato a Massimo Ferretti per avergli dato le chiavi di questa sala giochi creativa.

Con un curriculum creativo impressionante, una filosofia che abbraccia la gioia e la scoperta nella moda, e due maestri di grande calibro, Davide Renne si presenta come la scelta ideale per portare nuova linfa e creatività a Moschino. La sua nomina è un passo verso il futuro della moda italiana, e non vediamo l’ora di vedere come plasmerà il marchio con la sua visione unica.