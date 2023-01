Sabato De Sarno nuovo direttore creativo di Gucci

Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci, prende il posto di Alessandro Michele. Prima collezione a Milano a settembre. Ancora una volta Gucci sorprende la comunità della moda e, dopo due mesi di indiscrezioni e supposizioni, annuncia con una nota del gruppo di cui fa parte, Kering, il nome del nuovo direttore creativo: il giovane stilista Sabato De Sarno. Origini napoletane, lo stilista ha un passato nel pret-a-porter, prima da Prada nel 2005, poi Dolce & Gabbana e infine Valentino, dove è approdato nel 2009 e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, fino alla nomina di fashion director delle collezioni maschili e femminili.

Da Gucci prenderà in mano tutte le categorie di prodotto (donna, uomo, pelletteria, accessori e lifestyle) e debutterà con la sua prima collezione a Milano, in occasione della settimana della moda donna, a settembre 2023.

Sabato De Sarno è un nome noto tra gli addetti ai lavori, anche se sconosciuto al grande pubblico. Un po’ come era accaduto nel gennaio 2015, quando Kering aveva nominato Alessandro Michele alla guida di Gucci (era già in azienda da ben 13 anni) e fu scelto dal Ceo Marco Bizzarri ”sulla base della sua visione contemporanea del marchio” e dopo ”un processo di selezione attento e ponderato”.

Anche questa volta l’azienda ha puntato su un talento con una vasta esperienza nel Made in Italy e soprattutto nel pret-a-porter, un nome però che non era mai stato fatto tra le possibili scelte. Era infatti il 23 novembre 2022, quando Kering aveva annunciato l’addio ad Alessandro Michele, e lasciato aperta la posizione.

Sabato De Sarno pronto a scrivere un nuovo capitolo di Gucci

Ma quale sarà il compito di De Sarno? Certamente ridefinire i codici della maison, riportando al Ceo Marco Bizzarri ed esprimendo una visione creativa del marchio con collezioni ‘desiderabili’, all’insegna di un ‘lusso moderno’, ma con un occhio attento all’heritage. E’ un po’ questo ciò che il gruppo del lusso, che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 17,6 miliardi di euro, sembra aspettarsi da lui.

”Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, – ha infatti spiegato Bizzarri – guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l’autorità della maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso.”

L’idea è quella di dare valore appunto alla storia del brand, fondato nel 1921 a Firenze, ma puntando su dettagli contemporanei.

”Con Sabato De Sarno alla guida creativa, siamo certi che la maison continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili e a contribuire con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno”, ha dichiarato François-Henri Pinault, Presidente e Ceo di Kering.

De Sarno inizierà a ricoprire il suo nuovo incarico non appena avrà adempiuto ai suoi obblighi nel corrente ruolo. Si è dichiarato ”onorato” e ”orgoglioso” di entrare a far parte di una maison ”con una storia e un patrimonio straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire valori in cui credo”. E’ ”emozionato ed entusiasta” di dare il suo contributo al brand, ma adesso tutti sono in attesa di scoprire come la sua visione creativa scriverà il nuovo capitolo della maison Gucci.