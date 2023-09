Giorgio Armani: eleganza e seduzione nella collezione Vibes P/E 24

Giorgio Armani ha nuovamente sorpreso il mondo della moda con la sua ultima collezione “Vibes” per la primavera/estate 2024. Nell’ultima giornata della Milano Fashion Week, Armani ha catturato l’attenzione di tutti con la sua interpretazione unica di eleganza e seduzione.

Una delle affermazioni più significative di Armani durante la presentazione è stata: “La donna non deve essere schiava dell’altezza o dell’andatura felina, sexy a tutti i costi. Può essere una donna normale, ma con un guizzo negli occhi.” Questa affermazione riflette la filosofia di Armani, che da sempre celebra l’essenza dell’eleganza senza cercare l’effetto sorpresa a tutti i costi.

La collezione Vibes

La collezione “Vibes” è un omaggio all’arte dell’eleganza senza sforzo. Armani ha scelto di mettere in mostra abiti che rimangono impressi nella memoria non per il loro impatto visivo immediato, ma per la loro raffinatezza duratura. Questa visione è riassunta dall’aforisma: “L’eleganza non è farsi notare ma ricordare.”

Sulla passerella, non troverete pantaloncini corti, gambe nude o tacchi alti. Invece, Armani ha optato per pantaloni eleganti e stivaletti bassi, abbinati a bluse ricamate e top con frange. Gli abiti sembrano danzare delicatamente sul corpo dei modelli, creando un’armonia di tessuti, colori e giacche fluide. L’intera collezione evoca l’immagine delle onde del mare, con motivi e tonalità che richiamano la luce del sole riflessa sull’acqua increspata.

Secondo Armani, l’ispirazione per questa collezione è scaturita dall’osservazione dell’attuale panorama della moda, in cui si sta ritrovando una maggiore normalità e autenticità. Armani ha dichiarato che “c’è molta normalità e ricerca, come ci deve essere in questo mestiere, ma si sono dimenticati dell’effetto sorpresa.”

Giorgio Armani, la sfilata:

Una donna seducente per sé e non per l’uomo

In contrasto con la tendenza alla ricerca dell’effetto wow, Armani ha posto al centro della sua ispirazione una donna “seducente per sé e non per l’uomo.” Questa donna non veste per attirare l’attenzione, ma per essere ricordata. La presentazione ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui la bellissima Cate Blanchett, insieme alle francesi Juliette Binoche e Pom Klementieff.

La collezione “Vibes” presenta completi pantalone con fantasie geometriche, top scultorei, calzoni morbidi, blazer senza collo e alte cinture, e abiti ricamati con cristalli che si trasformano in frange preziose su camicie e tuniche. Per la sera, Armani propone l’infinita eleganza del bianco, con top preziosi, abiti impalpabili e pantaloni impreziositi da scintillanti ricami.