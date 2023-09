Dopo cinque anni di low profile, Victoria’s Secret fa un ritorno sorprendente, ma questa volta con una filosofia completamente nuova. Il documentario V23, disponibile su Prime Video, non è una sfilata di moda tradizionale, ma piuttosto un maxi-spot che presenta un cast diversificato e un messaggio di ridefinizione del concetto di sexy basato sulle aspirazioni delle donne, non su ciò che gli uomini desiderano da loro.

Il Nuovo Mantra di Victoria’s Secret

Il documentario presenta un cast eclettico, tra cui nomi come Naomi Campbell, Hailey Bieber, Mariacarla Boscono, Doja Cat, Adriana Lima e Adut Akech, che incarnano il nuovo mantra di Victoria’s Secret. Gigi Hadid, che guida il documentario da una casa a Barcellona, afferma: “Sono passati cinque anni dal mio ultimo show, ma sono tornata, e più potente che mai”.

Il documentario segue Gigi e altre modelle attraverso quattro città – Lagos, Bogotá, Londra e Tokyo – mostrando al mondo cosa significhi una sfilata di Victoria’s Secret oggi.

La Trasformazione del Brand

Il direttore creativo di Victoria’s Secret, Raúl Martinez, ha spiegato che il documentario mira a esprimere la trasformazione che il brand ha subito. Il nuovo approccio abbraccia una visione allargata della femminilità, grazie a stilisti come la nigeriana Bubu Ogisi, che fonde le mitologie Yoruba e Igbo, e la stilista giapponese Jenny Fax, che affronta il processo di invecchiamento sul corpo. Questo segna un cambio di rotta significativo per Victoria’s Secret, un brand che aveva avuto un ruolo importante nella definizione del concetto di sexy negli anni Ottanta e Novanta, ma aveva successivamente affrontato una diminuzione delle vendite e scandali pubblici legati al brand.

Victoria’s Secret, una nuova visione della Bìbellezza

Le collezioni di V23 non saranno vendute nei negozi, ma alcuni pezzi ispirati dalla sfilata saranno disponibili online. Questo cambiamento è in linea con la campagna del 2021 che ha abbracciato una visione più inclusiva della bellezza, presentando sette donne diverse, tra cui Megan Rapinoe, stella del calcio femminile, e la modella attivista Paoloma Elsesser. Una delle nuove stiliste, Michael Stark, ha lavorato per enfatizzare le curve di stomaco e fianchi, anziché nasconderle come in passato. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti nel superare gli stereotipi di bellezza tradizionali e abbracciare la diversità.