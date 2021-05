Abbiamo trovato il completo di lino perfetto per l’estate 2021 che ti accompagnerà per tutta la stagione calda.

Un completo di lino fresco, pratico e super glamour che diventerà il tuo migliore amico dell’estate 2021. Il caldo sta arrivando, presto metteremo via le magliette a maniche lunghe per dar spazio al guardaroba estivo. Se vuoi rinnovare un pochino il tuo armadio (e, diciamolo, dopo un anno così duro te lo sei anche meritato) dai un’occhiata a questo completo di lino di H&M che abbiamo trovato girando online.

Si tratta di un completo di lino di colore bianco composto da camicia corta e ampia con colletto e bottoni, piega a cannoncino sulla schiena e maniche al gomito. La camicia è abbinata a uno shorts, sempre di colore bianco, in lino e viscosa, a vita alta e bordino a volant.

Perché non devi lasciarti sfuggire questo completo di lino

Essendo di lino, questo completo ti farà sentire fresca e comoda anche nei momenti più caldi della giornata. Potrai indossarlo per andare al mare, per gli aperitivi con le amiche ma anche per una passeggiata al parco con il tuo cane. Inoltre, questo completo è super versatile. Potrai sfoggiarlo con una mules flat per un effetto glamour-chic da giorno, ma anche con una scarpa con il tacco per una serata elegante.

Inoltre, si tratta di un completo versatile e che potrai indossare anche spaiato. Per esempio, potrai optare per la camicia abbinandola a un jeans o a una minigonna, oppure potrai scegliere lo shorts con una t-shirt semplice.

Considerando il prezzo irrisorio, poi, non ci sono proprio scuse per non acquistarlo oggi stesso. La camicia può essere tua a meno di 20 euro, mentre lo shorts a meno di 15 euro!

