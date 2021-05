Ci siamo, l’estate è alle porte e presto potremo sfoggiare i nostri vestitini estivi preferiti. Se volete dare una rinfrescata al vostro guardaroba, non lasciatevi sfuggire questo abito in misto lino bianco di H&M che, oltre ad essere di ottima qualità, ha un prezzo davvero super.

Non pensavamo che ce l’avremmo fatta e invece eccoci qui. Dopo un inverno cupo e terribile un po’ per tutti, la stagione calda è quasi arrivata. Si sente aria di cambiamento e, anche se dobbiamo sempre rimanere vigili e seguire le regole di distanziamento, possiamo pensare un po’ allo shopping estivo.

Se hai voglia di aggiungere un vestitino al tuo armadio anche solo come rivincita per la scorsa estate, abbiamo trovato il capo che fa per te.

Si tratta di un abito in misto lino di H&M. Questo vestito in tessuto di lino e cotone è lungo fino al polpaccio. Ha lo scollo squadrato e spalline fine regolabili. Presenta dei bottoni davanti, alto smock dietro e cucitura arricciata in vita e gonna svasata.

Perché non dovresti farti sfuggire questo abito in misto lino di H&M

Perché oltre ad essere di ottima qualità, ha un prezzo incredibile. Con soli 29,90 euro, potrai avere nell’armadio un vestito da sfruttare davvero ovunque e che sarà perfetto per ogni occasione. Ti farà sentire fresca durante gli aperitivi con le amiche, ma potrai metterlo anche in spiaggia con un sandalo basso e un cappello di paglia.

Questo abito in misto lino sarà il tuo fedele compagno per tutta l’estate e sarà così versatile che ti chiederai come hai fatto prima a vivere senza.

