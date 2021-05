Se siete alla ricerca di un abito per celebrare le vostre prime uscite primaverili in “zona gialla”, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un vestito del brand spagnolo Mango che merita di finire dritto nel vostro guadaroba.

Un maxi abito fluido volant da 49,99 euro color “grezzo, disponibile anche nella variante “rosso mattone”.

Per creare un outfit impeccabile potete abbinarlo a delle espadrillas con zeppa, per intenderci…modello Castañer, le preferite di Meghan Markle.

Potete indossare l’abito senza reggiseno, oppure optare per una fascia, che può restare invisibile sotto il capo.

I colori pastello non necessitano di abbronzature e d’altra parte siamo ancora a maggio e la tintarella è se non lontana ancora non vicinissima.

Noi vi consigliamo la variante più chiara, da sfoggiare tanto al mare quanto in città.

Sebbene le temperature non siano ancora estive, durante le ore più calde della giornata potete tranquillamente indossarlo senza copri abito.

Altri abiti da mettere nel carrello.

Se vuoi un capo versatile e di buona qualità che non dia fondo a tutte le tue finanze, forse c’è un altro vestito che fa per te.

Girando per il web abbiamo scovato un abito in misto lino di H&M che soddisfa tutte le tue richieste.

Si tratta di un abito in misto lino e cotone, corto fino al ginocchio. Ha il collo alla coreana e ha apertura a V e bottoni sul davanti.

Carré a doppio strato con cuciture arricciate sulle spalle e sulla schiena. Maniche lunghe e voluminose con bordo nastrato sottile.

Puoi abbinarlo a una sneakers bassa o a un sandalo flat per un effetto casual chic. Oppure, a un tacco alto e una borsetta in corda per delle serate estive chic e pratiche.

