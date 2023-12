L’apprendimento della lingua avviene già nel grembo materno

Il linguaggio, intricato e affascinante, è parte integrante dell’esperienza umana. Sorprendentemente, l’apprendimento di questo complesso sistema inizia ancor prima di nascere. Uno studio pionieristico condotto dall’Università di Padova ha rivelato che l’apprendimento del linguaggio ha inizio nel grembo materno, plasmando il cervello del nascituro fin dai primissimi giorni di vita.

La melodia delle parole nel grembo

Parlare al pancione durante la gravidanza non è solo un gesto affettuoso, ma un’operazione che modella il cervello del futuro piccolo. Lo studio ha coinvolto 33 neonati nati da madri francofone, esponendoli a una fiaba multilingue: “Riccioli d’oro e i tre orsi” in francese, inglese e spagnolo. I risultati dell’elettroencefalogramma hanno svelato il magico adattamento del cervello neonatale alla lingua materna.

Il cervello ‘Sintonizzato’

Il cervello dei neonati, anche entro i primissimi cinque giorni di vita, è già “sintonizzato” sulla lingua materna. L’ascolto attiva processi cerebrali complessi, conservando una memoria delle risposte neuronali passate. La professoressa Judit Gervain dell’Università di Padova spiega che questa “sintonizzazione” riflette l’elaborazione e l’apprendimento della lingua, processi sviluppati nel periodo prenatale.

La danza Neuronale del linguaggio

Il cervello neonatale sembra strutturato per ricordare e rispondere in modo distintivo alla lingua udita prima della nascita. Questo privilegio linguistico si traduce in una maggiore risposta neuronale, plasmando così le prime fasi dell’apprendimento del linguaggio. L’esposizione alla lingua materna attiva dinamiche neuronali complesse, un’anticipazione straordinaria della futura abilità linguistica del bambino.

L’incredibile capacità di adattamento

Questa scoperta sottolinea la straordinaria capacità di adattamento del cervello, soprattutto considerando la complessità del linguaggio umano. Il percorso dall’ascolto nel grembo materno all’acquisizione del linguaggio nel mondo esterno è un viaggio sorprendente, evidenziando quanto il nostro cervello sia intrecciato con le melodie e le sfumature delle parole sin dai primi istanti di vita.