Un nuovo studio condotto da ricercatori italiani ha svelato la presenza di inquinanti nel latte materno. Tracce di sostanze chimiche, comprese microplastiche, sono state individuate nel latte e nelle urine di 650 coppie madre-figlio. Questa rivelazione solleva preoccupazioni sulla salute dei neonati, particolarmente vulnerabili agli interferenti endocrini presenti in questi contaminanti.

Dettagli dello Studio

Lo studio, finanziato dall’Unione Europea e ancora in corso, è coordinato dall’Università di Parma in collaborazione con l’Ausl-Irccs di Reggio Emilia e le università di Firenze e Cagliari. Concentrandosi sugli interferenti endocrini, il team ha analizzato il latte materno per identificare la presenza di sostanze chimiche dannose. I risultati preliminari, presentati al congresso della Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica, evidenziano la presenza di ftalati, bisfenolo A, glifosati e altri interferenti endocrini nel latte materno.

Impatto sulla Salute dei Bambini

Questi interferenti endocrini, noti per alterare il sistema ormonale, possono aumentare il rischio di obesità, pubertà precoce, diabete e disturbi neurocomportamentali nei bambini. La scoperta ha sollevato preoccupazioni, ma gli esperti consigliano alle madri di non interrompere l’allattamento al seno, poiché continua a essere il miglior alimento per i neonati.

Raccomandazioni e Consigli Medici

Il presidente del congresso, Mariacarolina Salerno, sottolinea l’importanza di proteggere l’allattamento al seno e di prevenire l’esposizione agli interferenti endocrini. Le raccomandazioni includono evitare cibi e bevande confezionate in plastica, cosmetici e dentifrici con microplastiche, nonché abiti sintetici. L’attenzione durante la gravidanza e l’allattamento è fondamentale per ridurre l’esposizione a queste sostanze nocive.

Sebbene la scoperta degli inquinanti nel latte materno sollevi preoccupazioni, è essenziale mantenere la prospettiva. Le mamme sono incoraggiate a seguire le raccomandazioni per ridurre l’esposizione agli interferenti endocrini. L’allattamento al seno rimane cruciale per la salute e la crescita del bambino, e gli sforzi dovrebbero concentrarsi su azioni specifiche per ridurre l’esposizione, migliorando così la salute generale della popolazione infantile.