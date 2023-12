Migliori Pandori artigianali 2023: la classifica di Gambero Rosso

Il dilemma natalizio tra panettone e pandoro si fa sentire ogni anno, ma se il tuo cuore batte per il soffice pandoro, il Gambero Rosso ha la soluzione. Dopo un’accurata degustazione alla cieca, gli esperti hanno stilato la classifica dei migliori pandori artigianali per il Natale 2023. E il vincitore indiscusso? Il pandoro di Igino Massari Alta Pasticceria.

Il Pandoro di Igino Massari: capolavoro gustativo

Al primo posto della classifica si erge il pandoro firmato da Igino Massari Alta Pasticceria di Milano. Un capolavoro a 360 gradi, con lievitazione perfetta, cottura impeccabile e una consistenza soffice e scioglievole al palato. L’aroma avvolgente di burro e vaniglia rende questo pandoro un’esperienza indimenticabile. Acquistabile sul loro aggiornato store online al costo di 43 euro per 1 kg.

Il podio: eccellenze da Nord a Sud

Il secondo posto va al Panificio Follador di Prata di Pordenone (PN). Il pandoro Follador si distingue per una cottura impeccabile, una trama aromatica deliziosa e un perfetto intreccio tra burro, vaniglia e una leggera nota biscottata. Il prezzo è di 42 euro al kg.

Sul terzo gradino del podio troviamo il pandoro Tiri 1957 di Acerenza (PZ). Caratterizzato da una lunga lievitazione, lavorazione sapiente e ingredienti di alta qualità, questo pandoro si presenta impeccabile sia all’esterno che al taglio. Il suo profumo di miele, burro, confetto e una delicata nota di pan brioche conquista il palato. Il costo è di 42 euro per 800 g.

Migliori Pandori artigianali 2023: classifica Completa

Igino Massari Alta Pasticceria – Milano – 43 €/kg Panificio Follador – Prata di Pordenone (PN) – 42 €/kg Tiri 1957 – Acerenza (PZ) – 42 €/800 g Forno Gentile – Gragnano (NA) – 37 €/kg Olivieri 1882 – Arzignano (VI) – 39 €/750 g Vignola – Solofra (AV) – 35 €/750 g Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – 39 €/kg Pasticceria Andreoletti – Brescia – 36 €/kg Fratelli Lunardi – Quarrata (PT) – 43 €/kg Pavé – Milano – 45 €/850 g Ascolese La Boutique dei Lievitati – San Valentino Torio (SA) – 35 €/kg Ricci – Montaquila (IS) – 35 €/kg Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA) – 45 €/kg Spoto Bakery Voglia di Pane – Torino – 35 €/kg Antico Forno Roscioli – Roma – 32 €/kg Dolciarte – Avellino – 38 €/kg Gruè – Roma – 45 €/kg Saporarte – Padova – 36 €/750 g Mercato del Pane – Montesilvano (PE) – 36 €/750 g Mamma Grazia – Nocera Superiore (SA) – 38 €/kg Opera Waiting – Poggibonsi (SI) – 35 €/750 g

Come riconoscere un buon Pandoro?

Secondo il Gambero Rosso, un autentico pandoro si distingue per la lievitazione naturale, la presenza di burro e uova fresche. La forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e la consistenza soffice e setosa sono caratteristiche distintive. La degustazione, la più grande mai fatta in termini di varietà, ha coinvolto oltre 38 campioni artigianali valutati per aspetto, profumo e gusto.

Fonte: Gambero Rosso.