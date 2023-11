I 24 migliori Panettoni Artigianali del 2023: la classifica del Gambero Rosso

Con l’avvicinarsi del Natale, la voglia di gustare un buon panettone artigianale cresce, e il Gambero Rosso ha svelato la sua classifica dei migliori 24 panettoni del 2023. Dopo aver testato 75 produttori provenienti da ogni parte d’Italia, solo 24 hanno conquistato la giuria, ottenendo un punteggio di almeno 80 su 100.

I migliori panettoni artigianali 2023, la top 10

Ecco la TOP 10 dei panettoni artigianali del 2023 secondo il Gambero Rosso:

Renato Bosco – San Martino Buon Albergo (VR) – 1 kg – Prezzo: 40/42 euro Gentile – Gragnano (NA) – 1 kg – Prezzo: 39/40 euro Dolciarte – Avellino – 1 kg – Prezzo: 38 euro Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD) – 950 g – Prezzo: 40 euro Francesco Ballico – Lonigo (VI) – 1 kg – Prezzo: 40 euro Iginio Massari – Brescia – 1 kg – Prezzo: 43 euro Ricci – Montaquila (IS) – 1 kg – Prezzo: 36 euro Cascina Vittoria – Rognano (PV) – 1 kg – Prezzo: 45/50 euro Tiri – Acerenza (PZ) – 1 kg – Prezzo: 42/45 euro Ex aequo – Andrea Barile – Foggia – 1 kg – Prezzo: 35 euro; Benito – Casal di Principe (CE) – 1 kg – Prezzo: 35 euro; Dolcemascolo – Frosinone – 950 g – Prezzo: 40 euro

La classifica completa include anche altre produzioni di alta qualità, come quelle di Pavè a Milano, Opera Waiting a Poggibonsi, Cremeria Capolinea a Reggio Emilia, e molte altre. Vediamole di seguito.

Migliori panettoni artigianali 2023, il resto della classifica

Olivieri 1882 – Arzignano (VI) – 900 g – Prezzo: 39/40 euro Pavè – Milano – 1 kg . Prezzo: 42 euro Opera Waiting – Poggibonsi (SI) – 850 g – Prezzo: 37 euro Cremeria Capolinea – Reggio Emilia – 750 g – Prezzo: 40/44 euro Saporarte – Padova – 1 kg – Prezzo: 36 euro Lino Ramunno – Pomezia (RM) – 1 kg – Prezzo: 40 euro Ex aequo Panificio Moderno – Isera (TN) – 750 g – Prezzo: 32 euro; Forno Sammarco – San Marco in Lamis (FG) – 1 kg – Prezzo: 46 euro Nano Labo – Povegliano (TV) – 1 kg – Prezzo: 40 euro Follador – Pordenone – 1 kg – Prezzo: 42 euro Andreoletti – Brescia – 1 kg – Prezzo: 40 euro Anna Belmattino – Angri (SA) – 1 kg – Prezzo: 38 euro

Al di là del gusto

Nonostante la bontà di questi panettoni, è evidente come il costo del panettone artigianale sia aumentato nel corso degli anni, raggiungendo in alcuni casi cifre vicine ai 50 euro al chilo. Un incremento che ha coinvolto anche il panettone del supermercato, sebbene in misura diversa.