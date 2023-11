Il Natale è alle porte, e con esso ritorna l’iniziativa speciale di PizzAut, il progetto di inclusione sociale che crea opportunità lavorative per giovani donne e uomini autistici. Fondata nel 2017, l’associazione ha già aperto con successo due ristoranti in provincia di Milano, gestiti con passione dai ragazzi autistici, offrendo loro la possibilità di sperimentare autonomia e competenze nel mondo del lavoro.

Panettone solidale PizzAut anche online a domicilio

Il Natale 2023 porta una nuova opportunità per contribuire a questo progetto unico. PizzAut ha lanciato nuovamente il panettone solidale, ma con una novità: ora è possibile acquistarlo online e riceverlo comodamente a casa grazie alla collaborazione con Cortilia e Clo.

Come ordinare il tuo dolce natalizio

Ordinare il panettone solidale di PizzAut è semplice. Basta visitare il sito online, selezionare il prodotto desiderato e completare l’ordine. Grazie ai servizi di spesa a domicilio offerti da Cortilia e Clo, il dolce arriverà direttamente a casa tua in breve tempo.

E se sei un amante del pandoro, non preoccuparti. Anche il pandoro è disponibile in confezione di latta per soddisfare tutti i gusti natalizi.

Contribuisci al progetto con un dolce gesto

Il panettone e il pandoro di PizzAut sono disponibili al prezzo di 18 euro ciascuno, con la possibilità di ottenere uno sconto acquistando 3 prodotti, al prezzo speciale di 54 euro. Ogni acquisto contribuirà integralmente alle iniziative dell’associazione, sostenendo la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani autistici coinvolti nel progetto.

Gusta il Natale con un tocco speciale, regalandoti e regalando dolcezza con il panettone solidale di PizzAut. Con il tuo contributo, rendi il Natale di chi ne ha più bisogno ancora più speciale, sostenendo un progetto che fa la differenza nella vita dei giovani autistici. Acquista online e unisciti a noi per un Natale solidale e dolce.