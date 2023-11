Il miglior Panettone del mondo 2023 viene dalla Puglia

Il mondo del panettone artigianale è un universo affascinante, popolato da pasticceri che ogni anno si sfidano a migliorare la propria ricetta, rendendo il dolce natalizio sempre più delizioso, soffice, profumato e, perché no, esteticamente accattivante. Ma quale sia il miglior panettone artigianale del mondo è una domanda che solo la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) può rispondere, e la risposta per il 2023 arriva dalla Puglia.

Il miglior Panettone del mondo 2023

Il Campionato Mondiale per il Miglior Panettone del Mondo FIPGC 2023, tenutosi di recente alla Fiera Gustus di Napoli, ha visto la partecipazione di 200 maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo. Dopo una selezione accurata, 30 di loro sono stati ammessi a competere nella categoria “panettone classico“. La giuria, composta da esperti del settore come Matteo Cutolo, presidente FIPGC, e il vicepresidente FIPGCI, professor Maurizio Santilli, ha valutato attentamente ogni aspetto, dai criteri tradizionali come peso e colore a quelli più raffinati come profumo, cottura, alveolatura, sofficità, taglio e setosità.

Il presidente della FIPGC, Matteo Cutolo, ha sottolineato l’evoluzione delle modalità di produzione dei panettoni e il livello nettamente più alto della competizione rispetto agli anni precedenti. Ha enfatizzato l’importanza della profumazione intensa e dei canditi realizzati direttamente dai pasticceri, nonché la fondamentale morbidezza del panettone.

Il vincitore

Il vincitore assoluto nella categoria “panettone classico” è Michele Pirro, del Café Noir di San Marco in Lamis, Foggia. Il maestro pasticcere ha dedicato la vittoria a suo figlio, tragicamente scomparso in un incidente pochi mesi fa. Il suo panettone può essere acquistato online sul sito di Cafe-noir al costo di 38 euro per 1 kg.

Oltre a Michele Pirro, sono stati premiati Tiziana Apicella nella categoria “panettone innovativo” e Lisa Angelini per il pandoro.

La giuria, composta da esperti del calibro di Raffaele Romano, Ciro Chiummo, Enrico Casarano, Marco Massi e Maurizio Santilli, ha sottolineato la straordinaria evoluzione nel mondo dei panettoni artigianali e l’alto livello raggiunto nella competizione.

Il miglior panettone del mondo non è solo un trionfo di sapori e profumi, ma anche un omaggio alla maestria artigianale e alla passione dei pasticceri che, con dedizione e creatività, contribuiscono a rendere il Natale un momento ancora più speciale.