Se sei alla ricerca di un’esperienza indimenticabile per i tuoi figli, i cammini per bambini e ragazzi sono un’opzione ideale. Queste avventure offrono un modo unico per esplorare la natura, imparare nuove cose e creare ricordi duraturi. Dopotutto, i benefici del ‘camminare’ sono noti. Siamo sempre meno abili a muoverci a piedi e i nostri figli non sono da meno, anzi imparano subito alla rinuncia stregati dallo smartphone e dalla tv in streaming. Camminare seguendo itinerari nella natura li fa immergere in un mondo che praticano poco per conoscere altri luoghi di per sé magnifici.

I benefici del camminare, attività semplice, istintiva e poco costosa, su bambini e teenagers sono ora al centro di tante proposte.

Dopo le vacanze-studio, i corsi di vela, di surf e i parchi giochi l’estate 2023 pare essere l’eletta per ‘camminare’ e viaggiare a piedi è divenuto cool, forse perché lo facciamo davvero poco, come attesta una recente indagine del British Journal of Sports Medicine in cui i ricercatori, esaminando 196 studi, invitano la popolazione a fare camminate di almeno 11 minuti al giorno.

Questo significa che in media ci si muove di meno. Come ci siamo ridotti in questo stato? Abbiamo un gran bisogno di camminare e riscoprire il mondo ‘vicino’ e noi stessi.

Il ruolo della camminata per il benessere di bambini e ragazzi

“Walk and talk” è il titolo di nuove forme di psicoterapia alternativa alle sessioni tradizionali messe a punto anche per teenagers dall’American Psychological Association e “walk wit a Doc” sono programmi di passeggiate (organizzate in 47 Stati degli Stati Uniti), regolarmente programmate con un medico locale per parlarci in una situazione di maggiore relax, come ha riferito il New York Times questa primavera facendo le lodi alle camminate per tutti, adulti e giovanissimi.

Così alle vacanze estive pianificate per lo studio, lo sport e le attività di volontariato si aggiungono ora viaggi avventura in libertà, di pura esplorazione perché fatti a piedi, molti dei quali già sold-out.

“Accendere un fuoco, camminare scalzi, costruire una capanna o montare una tenda, salire un pendio ripido, osservare le orme degli animali, tuffarsi in un torrente e osservare le stelle della notte sono alcune delle esperienze previste nei viaggi in cammino per i bambini e i ragazzi, – spiegano gli organizzatori della Compagnia dei Cammini, associazione che promuove il turismo responsabile attraverso il cammino, che per l’estate 2023 ha messo a punto diversi viaggi avventura a piedi per i più piccoli e per gli adolescenti dai 4 ai 17 anni, con o senza genitori (su www.cammini.eu gli itinerari).

L’offerta è vasta e include escursioni da 3 ai 7 giorni stanziali o itineranti con pernottamenti in strutture spartane, o in tenda o strutture tarp o all’aperto.

I cammini per bambini e ragazzi

Si va dagli itinerari sulle vette piemontesi per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni (dal 16 al 18 giugno, Alpe Devero) ai cammini ‘Wildfox’ per luglio ed agosto dedicati ai ragazzi dai 13 ai 17 anni (senza genitori) sull’Appennino tosco-emiliano alla ricerca delle volpi selvatiche tra le province di Pistoia e Prato ed in parte nella riserva naturale Acquerino-Cantagallo (con visite a borghi abbandonati, paesini, seniteri dei lupi lungo le mulattiere, antichi mulini, bagni nelle pozze e cime dei monti).

Nelle Marche il cammino è invece organizzato in lingua inglese ‘Into the Wild – Sibillini’ ma non è un corso di lingua (per ragazzi dai 13 ai 16 anni, dal 9 al 15 luglio). Si cammina divertendosi tra verdi boschi, altipiani e piane, bole e piccoli borghi.

Sempre nelle Marche, ad agosto, c’è il pacchetto ‘dai Sibillini al mare’ per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Oppure ‘il cammino del lupo’ , a piedi lungo i confini italo-francesi sulle tracce dei lupi tra le Alpi Marittime e il parco naturale del Mercantour, in Francia (per ragazzi dai 13 ai 17 anni, senza genitori, dal 15 al 23 luglio).

“Il nostro progetto di cammini per bambini quest’anno si arricchisce di una proposta specifica per gli adolescenti e per i ragazzi. L’abbiamo chiamata ‘volpi selvatiche’ proprio perché sono viaggi per veri esploratori, per chi cerca un’immersione in natura e ha voglia di vivere il gruppo come una bella possibilità di nuove relazioni e amicizie – spiega Luca Gianotti coordinatore della Compagnia dei Cammini. – Ci rivolgiamo a genitori consapevoli che sanno quanto sia importante riscoprire il lato selvatico per i nostri figli e vivere in compagnia una esperienza forte e avventurosa, un vero e proprio viaggio dell’eroe”.

Sarà una passeggiata-trekking serale quella del 14 giugno nei boschi a caccia di lucciole, partendo dai trulli risalenti alla fine del 600 dell’Oasi WWF Monte Sant’Elia (Puglia). La organizza la grande community dedicata al trekking ‘Cammini d’Italia’, con l’obiettivo di creare una cultura profonda sul mondo dei cammini, del trekking e dell’escursionismo. Insieme a guide escursionistiche si attraverserà la macchia mediterranea per poi immergersi nel querceto del Bosco di Sant’Antuono, noto appunto come il “Bosco delle Lucciole”.

I cammini dedicati ai più giovani sono in fondo una evoluzione delle esperienze di campeggio con i campi estivi degli scout ad esempio o di altre associazioni che mettono al centro la cultura della natura.