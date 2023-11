Biscotti di Natale Tedeschi: ricetta facile e veloce

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, non c’è niente di più accogliente e delizioso dei biscotti di Natale fatti in casa. In questa ricetta, ti guideremo attraverso la preparazione di biscotti di Natale tedeschi, un vero e proprio classico che conquisterà i palati di grandi e piccini. La particolarità? La ricetta è facile, veloce e le quantità sono espresse in grammi per una precisione impeccabile.

Ingredienti dei biscotti di Natale tedeschi

250g di burro (a temperatura ambiente)

200g di zucchero a velo

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

375g di farina

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

100g di mandorle tritate finemente

Zucchero a velo per la glassatura (opzionale)

Procedimento

Preriscalda il forno a 180°C e foderane una teglia con carta da forno. Assicurati che il burro sia morbido, pronto per essere lavorato. In una ciotola capiente, mescola il burro morbido con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema soffice. Aggiungi l’uovo e l’estratto di vaniglia, continuando a mescolare. In un’altra ciotola, setaccia la farina, il lievito in polvere e il sale. Unisci gradualmente questi ingredienti secchi alla miscela di burro e zucchero, mescolando bene. Incorpora le mandorle tritate finemente nell’impasto. Assicurati che siano distribuite uniformemente. Con le mani leggermente infarinate, forma piccole palline di impasto e disponile sulla teglia preparata, lasciando spazio tra una pallina e l’altra. Cuoci i biscotti nel forno preriscaldato per circa 12-15 minuti o finché i bordi sono leggermente dorati. Tieni d’occhio la cottura per evitare che diventino troppo scuri. Glassatura (Opzionale): Lascia raffreddare i biscotti completamente. Se desideri, puoi cospargerli con zucchero a velo per una finitura dolce e decorativa. Goditi i Tuoi Biscotti di Natale Tedeschi: Una volta pronti, i biscotti sono pronti per essere gustati. Accompagnali con una tazza di tè caldo o condividili con amici e familiari durante le festività.

Con questa ricetta, preparare biscotti di Natale tedeschi diventa un’esperienza piacevole e deliziosa. Con le quantità in grammi, avrai la precisione necessaria per ottenere biscotti perfetti ogni volta. Delizia il palato di chi ami con questi squisiti dolcetti natalizi fatti in casa.