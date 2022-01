Meghan Markle è sempre più focalizzata sui suoi impegni umanitari, ma nel corso degli anni la duchessa ha avuto anche altre passioni. Oltre a essere un’attrice di successo grazie alla serie Suits è stata anche una blogger con un ottimo seguito. Tra le sue passioni il mondo beauty, così come l’enogastronomia e in generale il settore lifestyle. La moglie di Harry ha sempre condiviso con fan e lettori i suoi segreti di bellezza. Ve ne sveliamo alcuni, che anche anche un prezzo decisamente affordable.

5 prodotti di bellezza low cost amati da Meghan Markle.

Una delle linee per la cura dei capelli che l’ex attrice preferisce è Oleo-Relax di Kérastase. C’è poi un olio per capelli che adora, ovvero Reflections Luminous Oil di Wella Professionals. In un’intervista a Beauty Banter la moglie di Harry ha detto. “Odora di vacanza e rende i tuoi capelli scivolosi e pronti al tatto. Adoro questa roba!”.

Nel 2018, la truccatrice delle celebrità Lydia Sellers ha dichiarato alla rivista Hello! che uno dei mascara preferiti di Meghan Markle è il Lash Sensational di Maybelline.

Forse Meghan ha preparato le labbra per il suo primo bacio con il principe Harry con uno specifico trattamento idratante, che ha detto a Beauty Banter le dà: “Labbra morbide, baciabili e burrose”. Il prodotto in questione è il cult Sugar Advanced Therapy Lip Treatment di Fresh. “Ho cercato in lungo e in largo e ho provato ogni tipo di balsamo per le labbra, ma questo è il migliore”, ha detto in passato.

Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion. Ha spiegato che sarebbe pronta a comprarla ogni volta che la trova. C’è anche un altro mascara che usa nella sua skincare: Diorshow Iconic High Definition Lash Curler, forse proprio il preferito della cognata diKate Middleton.