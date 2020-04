C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel. Su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian. A rivelare questo segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady alla Casa Bianca Carl Ray, il quale ha spiegato che “Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.

Come si legge su Marie Claire Usa, l”ingrediente principale di Biotulin Supreme Skin Gel è lo spilantolo, che è “un anestetico locale biologico derivato dall’estratto della pianta Acmella oleracea e si dice che funzioni riducendo le contrazioni muscolari e rilassando le tue caratteristiche”.

Questa è invece la presentazione del prodotto sul sito Amazon: “Biotulin, la combinazione di principi attivi messa a punto di recente in California, non ha lo stesso effetto di un trattamento dermatologico, ma esteticamente permette di ottenere risultati simili per quanto possibile come prodotto cosmetico. Risulta, inoltre, molto più piacevole e facile da utilizzare e soprattutto è possibile applicarlo da soli”.

“Biotulin – si legge ancora sul sito – viene assorbito dagli strati superiori della pelle senza l’effetto maschera tipico delle iniezioni. Il Biotulin Gel, che non necessita prescrizione medica, si applica come una lozione dai benefici effetti, si assorbe rapidamente, levigando e rassodando la pelle e rendendola così piacevolmente morbida ed elastica.I tratti del viso rimangono vividi e belli”.

“Inoltre, Biotulin previene efficacemente le rughe: il Biotulin gel, applicato con costanza, previene la formazione di nuove rughe. La pelle rimane bella e curata più a lungo. (…) Trasparente e inodore, il Biotulin gel viene prodotto nel rispetto delle più severe condizioni igieniche di laboratorio e confezionato in erogatori ermetici che garantiscono un dosaggio perfetto. Non si conoscono i rischi e gli effetti collaterali associati al trattamento con Biotulin”.