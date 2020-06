Letizia Ortiz ha indossato un abito Zara per il suo primo tour in Spagna dopo la crisi del coronavirus.

Il re e la regina sono a Las Palmas de Gran Canarias, dove hanno iniziato un viaggio che toccherà tutte le comunità autonome per sostenere il settore del turismo.

Il tour durerà tutto il mese di luglio, ma la casa reale non ha ancora confermato se la famiglia trascorrerà alcune settimane con le loro figlie nel palazzo Marivent, come fanno ogni estate.

Sarebbe un duro colpo se così non fosse, considerando che è uno dei momenti in cui è possibile vedere la regina e la suocera Sofia camminare l’uno accanto all’altra tra le strade di Palma.

Il look di Letizia Ortiz.

Per una delle sue prime apparizioni in pubblico, la sovrana spagnola ha indossato un vestito Zara, attualmente in saldo a 25,99 euro.

Un abito midi con scollo a V e ampie maniche a giromanica, vita elasticizzata, dettagli in tessuto a contrasto, fodera interna più chiusura frontale con bottoni foderati.

Letizia Ortiz ha abbinato il capo a delle espadrillas, sue calzature predilette in estate.

In questo caso le scarpe erano del brand Coolook, mentre nelle scorse settimane ha optato per delle Mint e Rose.

Non solo Letizia Ortiz, anche Meghan Markle adora le espadrillas.

Meghan è una fan delle famose espadrillas Castañer, uno dei brand più popolari del momento.

Considerando che anche l’ex attrice ha “benedetto” queste scarpe, avete un motivo in più per metterle nel carrello dei vostri acquisti.

Meghan sembra apprezzare i look sfoggiati dalla regina Letizia Ortiz, tanto che l’ex attrice americana ha indossato più volte capi Hugo Boss.

Considerando che è stata Letizia Ortiz la prima nobile a sdoganare il brand, sembrerebbe proprio che gli stylist della duchessa del Sussex abbiano preso come punto di riferimento gli outfit della moglie di Felipe.