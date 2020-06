Letizia Ortiz e Meghan Markle condividono una passione: quella per le espadrillas.

La regina di Spagna è tornata a indossare le sue alpargatas modello Sardinia firmate Mint e Rose all’inizio di giugno.

Le scarpe in questione costano 119 euro e sono disponibili in bianco e color cammello.

La moglie di Felipe VI ha optato per la versione più bianca, abbinandole a un completo bianco, che ha indossato per una visita al Consiglio sportivo superiore (CSD) di Madrid.

In questi ultimi anni Letizia Ortiz è diventata un’icona di stile e bellezza, seguendo le orme di altre nobili come Kate Middleton, Rania di Giordania, Maxima d’Olanda e la monegasca Charlotte Casiraghi.

Di origini borghesi, ex giornalista e inviata di successo, Letizia è convolata a nozze con Felipe VI il 22 maggio del 2004 nella cattedrale madrilena di Nostra Signora de la Almudena.

Anche Meghan Markle adora le espadrillas.

Meghan è invece una fan delle famose espadrillas Castañer, uno dei brand più popolari del momento.

Ora che anche Meghan ha “benedetto” le espadrillas Castañer avete un motivo in più per metterle nel carrello dei vostri acquisti.

Più volte si è parlato della straordinaria capacità della duchessa di muovere l’economia semplicemente indossando un abito, un cappotto o una scarpa come in quest’ultimo caso.

Basti pensare al suo outfit per le prime foto ufficiali al fianco del principe Harry.

Il vestito verde firmato P.A.R.O.S.H è andato sold out in pochi minuti, così come le scarpe con tacco Aquazzurra beige.

Meghan si è ispirata a Letizia Ortiz più volte per i suoi look.

Meghan Markle sembra avere una predilezione per i look sfoggiati dalla regina Letizia Ortiz.

Per esempio l’ex attrice americana ha indossato più volte capi Hugo Boss.

Considerando che è stata Letizia Ortiz la prima nobile a sdoganare il brand, sembrerebbe proprio che gli stylist di Meghan abbiano preso come punto di riferimento gli outfit della moglie di Felipe.