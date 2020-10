Ancora una volta, Kate Middleton e il principe William hanno sostituito la regina Elisabetta, che attualmente si trova al Castello di Windsor. Mercoledì scorso il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno accolto a Buckingham Palace , Volodymyr Zelensky e Olena Zelenska.

Per l’occasione Kate Middleton ha indossato un abito fiordaliso con cintura in vita firmato Emilia Wickstead. Ha abbinato il vestito a décolleté in suade color beige, collana con ciondolo in zaffiro e orecchini abbinati.

https://www.instagram.com/p/CGCuAlHFGJ5/

Emilia Wickstead è senza dubbio una delle firme preferite della Duchessa: spesso ha scelto gli abiti di questo brand per diversi tipi di eventi.

Questa è la prima volta, da marzo scorso, che Kate e William hanno degli ospiti all’interno di rBuckingham Palace. Il 19 marzo scorso la regina Elisabetta si è trasferita nel castello di Windsor, a seguito dell’amplificarsi nel Regno Unito della pandemia da coronavirus. Lei e il principe Filippo sono rimasti lì fino ad agosto, quando si sono recati nella loro casa in Scozia, al castello di Balmoral, e poi a Sandringham House nel Norfolk. Secondo quanto riferito, il duca di Edimburgo è ancora a Sandringham , sebbene la regina sia tornata a Windsor martedì scorso.

Il principe William e Kate Middleton hanno incontrato il presidente ucraino e la first lady a nome della regina. Sebbene né Buckingham Palace né il Castello di Windsor ospiteranno “eventi su larga scala” almeno fino al 2021 , la regina dovrebbe prendere parte a piccoli impegni per tutto l’autunno.

Il cappotto low cost di Kate Middleton

Kate e William, invece, sono regolarmente tornati a lavoro. Ad inizio settimana, la duchessa ha visitato l’Università di Derby. Ha analizzato insieme agli studenti gli effetti della pandemia sull’istruzione e quali misure nazionali sono state messe in atto per sostenere la loro salute mentale.

Per l’occasione, ha scelto un look semplice e allo stesso tempo estremamente elegante. In particolare, ha sfoggiato un cappotto super chic, un modello con fantasia a quadri firmato Massimo Dutti. Il capo costa 249 euro ed è già diventato un must-have dell’autunno 2020.

Sotto il cappotto aveva un maglione in cashmere sempre del brand spagnolo, poi dei pantaloni a sigaretta eleganti e delle scarpe décolleté in camoscio nero Gianvito Rossi.