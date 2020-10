Kate Middleton è tornata a presenziare in prima persona ai suoi impegni istituzionali dopo una lunga fase di collegamenti virtuali a causa del coronavirus.

Lo scorso lunedì Kate Middleton ha visitato l’Università di Derby, sfoggiando un look semplice e allo stesso tempo estremamente elegante.

La Duchessa di Cambridge ha analizzato insieme agli studenti gli effetti della pandemia sull’istruzione e quali misure nazionali sono state messe in atto per sostenere la loro salute mentale.

Per l’occasione Kate ha indossato cappotto super chic, un modello con fantasia a quadri firmato Massimo Dutti.

Il capo costa 249 euro ed è già diventato un must-have dell’autunno 2020.

Sotto il cappotto aveva un maglione in cashmere sempre del brand spagnolo, poi dei pantaloni a sigaretta eleganti e delle scarpe décolleté in camoscio nero Gianvito Rossi.

Kate ha incontrato gli studenti di infermieristica, parlando con loro degli effetti che il COVID-19 ha avuto su di loro e sui modi in cui l’università ha sostenuto il loro benessere.

L’ultimo impegno istituzionale della duchessa era stata una videochiamata con gli imprenditori locali e i primi soccorritori di Kangaroo Island.

Insieme al marito William hanno ricordato i tragici eventi dello scorso gennaio, quando dei disastrosi incendi hanno fatto vittime sia umane che animali.

In quel caso Kate ha riciclato il suo tubino giallo Dolce & Gabbana sfoggiato a Wimbledon nel 2018.

Kate e William preoccupati per il cambiamento climatico.

I due sono preoccupati per il futuro del pianeta e per le generazioni successive, che si troveranno alle prese con la minaccia ambientale.

Ne hanno parlato in un documentario che li vede protagonisti, “A Planet For Us All”.

Il fratello di Harry ha spiegato di aver “sempre amato la natura”, ma è stata la paternità ad avergli tramesso un “nuovo scopo”.

“Ora ho George, Charlotte e ora Louis nella mia vita – la tua prospettiva cambia”, ha sottolineato William.