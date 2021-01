Nicole Kidman torna sul piccolo schermo con “The Undoing – Le verità non dette”, serie di successo con numeri record, che hanno surclassato la prima stagione del Trono di Spade.

L’attrice australiana recita nei panni di Grace, ricca newyorkese e psicoterapeuta di successo, sposata con Jonathan (Hugh Grant).

Dopo il pubblico americano e britannico, Nicole Kidman si prepara a conquistare anche i telespettatori italiani.

Leggi anche: Nicole Kidman, dal tè matcha al retinolo: 6 segreti di bellezza.

La dieta di Nicole Kidman, come si mantiene in forma.

Se guardando la serie vi state chiedendo come si mantenga in forma l’attrice, abbiamo alcune informazioni ad hoc per voi.

“In realtà non sono così severa con la mia dieta”, ha detto al Los Angeles Times nel 2014.

“Mangio praticamente di tutto, ma tutto con moderazione”, ha specificato.

Ma a quale dieta fa riferimento? Come si legge su Insider.com, nel 2013 ha spiegato di seguire un regime 80/20.

In sostanza per l’80% si assumono alimenti healthy, soprattutto frutta e verdura, per il restante 20% si può scegliere quello che si vuole.

“Penso che tu abbia cose come i rimedi naturali per la salute, scopri cosa funziona per te. E io faccio molto e ho molta energia”, ha detto alla rivista Women’s Health nel 2013.

Secondo un articolo del 2017 della rivista Food & Wine, da buona australiana Kidman ama le ostriche australiane, i gamberi tigre, i granchi e le aragoste.

Ma tra i suoi sgarri c’è anche una salsiccia su pane bianco e il pane caldo fatto in casa con parmigiano reggiano. Non ama il prosciutto.

Nicole Kidman non è un asso ai fornelli. “Sono una cuoca pessima”, ha detto alla rivista People nel 2009.

“Cucino il pollo per (mio marito Keith Urban) ed è sempre asciutto”, ha specificato.

L’attrice beve il tè matcha, le cui foglie contengono 137 volte il contenuto di antiossidanti del normale tè verde.

Tra gli sport amati dalla protagonista di The Undoing c’è lo spinning, la corsa e lo yoga.