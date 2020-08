Nicole Kidman è una delle attrici più popolari del pianeta, un’icona di grazia ed eleganza senza tempo.

La star del cinema dedica molto tempo alla cura di se stessa e ci sono alcuni suoi segreti di bellezza che siamo in grado di svelarvi.

Partiamo dalla pelle, Nicole Kidman la protegge in modo ferreo con filtri che arrivano a un SPF 100.

Come ha spiegato a People, tra i prodotti che utilizza c’è Neutrogena Beach Defense Water + Sun Protection Spray.

“Io e la mia famiglia adoriamo il surf, il nuoto e sci nautico “, ha detto.

“Questo SPF 100 è così facile da applicare e funziona per me come nient’altro.”

Altro prodotto usato è Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch SPF 100+, che riapplica più volte durante il giorno.

La notte l’attrice usa le crema al retinolo, potente antietà che attenua in modo significativa le linee sottili.

“La mia pelle tende ad essere secca e le mie labbra tendono ad essere secche”, ha detto, quindi l’uso di prodotti idratanti è la regola per lei.

Mai senza…struccarsi. La moglie di Keith Urban non lascia il viso sporco.

“Mi è stato insegnato a togliermi tutto il trucco ogni notte, ma se lavoro tutto il giorno userò una salvietta detergente per renderlo facile e veloce”, ha spiegato a Harper’s Bazaar.

Come si mantiene in forma Nicole Kidman, due armi di bellezza.

L’attrice consuma tè matcha, le cui foglie contengono 137 volte il contenuto di antiossidanti del normale tè verde, polifenoli e diversi aminoacidi, come l-theanina che riduce lo stress fisico e psicologico.

“Mio marito mi prepara il caffè ogni mattina e per il resto della giornata bevo questo matcha in polvere”, ha spiegato.

L’importanza del movimento: “Sono cresciuta con un padre che correva alla maratona e mia sorella fa mini triathlon”.

“Non faccio niente di tutto ciò, ma adoro correre, a un ritmo molto lento”, ha specificato Kidman sempre a Harper’s Bazaar