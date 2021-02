Non ci sono dei sintomi chiari ed evidenti che indicano che i tuoi trigliceridi sono alti. L’unico modo per conoscerne i livelli, sono le analisi del sangue. Tuttavia, puoi sospettare di avere i trigliceridi alti a causa del modo in cui mangi, della tua dieta e del tuo stile di vita.

Quando parliamo di grassi come il colesterolo, è ormai noto cosa si intende per LDL (colesterolo cattivo) e HDL (colesterolo buono). Sappiamo anche che i livelli ottimali di colesterolo totale devono essere inferiori a 200 mg / dL. Tuttavia, esiste un terzo marker che gli specialisti prendono in considerazione nella valutazione del rischio cardiovascolare. Si tratta dei trigliceridi .

Cosa sono i trigliceridi?

I trigliceridi sono un altro tipo di grasso presente nel sangue. Sono meno conosciuti del colesterolo, ma anche molto importanti. Sono prodotti nel fegato e si trovano in alcuni alimenti.

Come il colesterolo, circolano nel sangue attraverso le lipoproteine ​​prodotte nell’intestino e nel fegato. Vengono trasportati ai tessuti dove vengono utilizzati come riserva energetica per soddisfare le esigenze metaboliche dei muscoli e del cervello.

La differenza tra trigliceridi e colesterolo è che il primo immagazzina calorie inutilizzate e fornisce energia al corpo. Quando il corpo non consuma tutte le calorie, le converte in trigliceridi che vengono immagazzinate nelle cellule adipose. Da ciò si capisce che se consumiamo più calorie di quelle che bruciamo, il corpo le immagazzinerà e i livelli aumenteranno. Un fenomeno chiamato ipertrigliceridemia .

La missione del colesterolo, invece, è partecipare alla costruzione di cellule e di alcuni ormoni.

Livelli di trigliceridi:

I livelli ottimali di trigliceridi dovrebbero essere inferiori a 150 mg / del.

Tra 150-199 mg / dl sono sul limite alto.

Quando superano i 200 mg / dl si considera che il livello è alto e il rischio di un problema cardiaco maggiore.

Perché i trigliceridi aumentano?

Un team di ricercatori del CIBERONB, dell’Unità di Nutrizione Umana dell‘Universitat Rovira i Virgili, sottolinea che le persone che mangiano velocemente ritardano il senso di sazietà. In questo modo, tendono a continuare a mangiare nonostante abbiano soddisfatto i bisogni nutrizionali ed energetici giornalieri. Inoltre l’assunzione di una grande quantità di energia in un breve periodo favorirebbe picchi più sostenuti di glucosio plasmatico e insulina, che a loro volta possono indurre uno stato che stimola la produzione di grassi nel fegato e, quindi, un aumento di livelli di trigliceridi nel plasma.

Dieta ricca di carboidrati . Quando la quantità di carboidrati nella nostra dieta rappresenta più del 60% delle calorie ingerite, c’è un rischio maggiore di subire un aumento dei livelli di trigliceridi.

. Quando la quantità di carboidrati nella nostra dieta rappresenta più del 60% delle calorie ingerite, c’è un rischio maggiore di subire un aumento dei livelli di trigliceridi. Vita sedentaria . La mancanza di esercizio fisico indica che, molto probabilmente, non riusciremo a bruciare le calorie ingerite. Questo, insieme a una dieta ricca di carboidrati e grassi, fa sì che i trigliceridi vengano immagazzinati nelle cellule adipose.

. La mancanza di esercizio fisico indica che, molto probabilmente, non riusciremo a bruciare le calorie ingerite. Questo, insieme a una dieta ricca di carboidrati e grassi, fa sì che i trigliceridi vengano immagazzinati nelle cellule adipose. Assunzione di farmaci. Alcuni farmaci sono responsabili di alti livelli di trigliceridi. È il caso dei diuretici, dei trattamenti ormonali a base di estrogeni e progestinici, dei beta-bloccanti, di alcuni immunosoppressori e dei farmaci per il trattamento dell’HIV.

Rischi di avere i trigliceridi alti

Proprio come avere il colesterolo cattivo alto, l’ipertrigliceridemia può aumentare il rischio di problemi come l’aterosclerosi o l’indurimento e l’ispessimento delle arterie. Un fattore che può innescare un blocco nelle arterie, dovuto al fatto che il sangue non scorre bene. Se ciò accade, potrebbe causare un problema cardiaco o un ictus. Il diabete o la sindrome metabolica sono altri rischi associati ad alti livelli di trigliceridi.

Come abbassarli

Le strategie sono le stesse di cui abbiamo bisogno per tenere sotto controllo il colesterolo, l’ipertensione o il diabete.