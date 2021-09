Alcune piante officinali che ti aiuteranno ad affrontare al meglio l’autunno e il cambio di stagione. L’autunno sta già bussando alla porta. Le temperature si stanno abbassando e le giornate sono sempre più corte. E il cambio di stagione può avere effetti importanti sul nostro organismo. Con il cambio di stagione, infatti, proprio come la natura anche noi subiamo cambiamenti significativi nel nostro organismo, come il rallentamento della funzione metabolica o l’ abbassamento delle difese dovuto alle temperature più fredde. C’è anche una diminuzione della sintesi proteica, quindi in questo periodo dell’anno i processi di rigenerazione dei capelli e delle unghie sono rallentati. E possono anche apparire problemi di insonnia a causa di cambi di orari e per il fatto che fa buio prima.

Per questo motivo, puntare sulle giuste piante officinali può aiutarci ad alleviare gli effetti del cambio di stagione in modo naturale.