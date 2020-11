Se stai cercando di perdere peso ma, per quanto tu ci stia provando, non riesci, ti sveliamo quali possono essere gli errori che probabilmente stai commettendo.

Molto spesso, quando si inizia una dieta con l’intendo di dimagrire, ci si scontra con la difficoltà effettiva di riuscire a perdere peso. Capita così che chi è a dieta si senta frustrato e tentato ad abbandonare tutto.

Dedicarti solo a contare le calorie non ti porterà a raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato: perdere peso. Per questo motivo, ti suggeriamo di rivedere questo elenco di linee guida con cui sarai in grado di vincere la battaglia contro la bilancia.

Assumi zuccheri aggiunti? Bisogna fare molta attenzione agli zuccheri aggiunti. Sono calorie vuote che, nutrizionalmente, non contribuiscono a nulla e che l’unica cosa che faranno è farti mangiare di più. Soprattutto, scarta l’idea che al mattino potrebbero darti più energia.

Consumi la margarina? In realtà non sono grassi buoni. Usa invece olio extravergine di oliva, possibilmente a crudo.

Fai attenzione ai cibi che puoi considerare sani, come per esempio il prosciutto cotto o lo yogurt aromatizzato. Il primo, in molti casi può contenere meno del 94% di carne. Il secondo è spesso ricco di zuccheri aggiunti. Controlla bene le etichette prima di acquistare e scegli quelli con valori nutrizionali migliori.

I cereali che mangi sono tutti integrali al 100%? È importante che lo siano, poiché ti sazieranno molto di più. Inoltre ti aiuteranno a ottenere la quantità di fibre di cui il tuo corpo ha bisogno ogni giorno.

Non ridurre il consumo di uova pensando che siano ricche di grassi o che non siano sane, perché il grasso che forniscono è di alta qualità e le loro proteine ​​hanno un alto effetto saziante. Ovviamente, per quanto possibile, acquista uova biologiche.

Mangia più pesce azzurro, ricco di Omega 3. E’ molto importante per la salute del tuo apparato cardiovascolare, e ti aiuta a mantenere il buonumore.

Cosa mangi, passo dopo passo, per aiutarti a perdere peso

Cosa mangi come spuntino o merenda? La frutta secca è una delle migliori opzioni. Contiene grassi sani e ha un effetto saziante.

Tendi a consumare prodotti trasformati o precotti? In genere, questi alimenti contengono grassi di scarsa qualità, che vengono alterati durante la produzione, eliminando molti dei valori nutrizionali. Inoltre, molti di essi contengono olio di girasole (che non è alto oleico), molto più indicato per friggere che per altro.

Non rinunciare all’avocado, ricco di grassi buoni. L’avocado è un alimento sano, saziante e ti aiuta a ridurre la quantità di cibo assunto. Tieni sempre un avocado in frigo, pronto all’uso.

Consumi prodotti “light” o 0%? Anche se è vero che possiedono meno calorie, spesso questi cibi riempiendo di meno e quindi mangerai di più. o va bene quindi de stai cercando di perdere peso.

Acquisti molti prodotti etichettati come a basso contenuto di zucchero o di grassi? Non farti confondere. Questi nomi non dovrebbero assolutamente sedurti. Acquista meno prodotti confezionati e opta per il naturale e per i cibi freschi. Sì a legumi, frutta secca, verdure, frutta, uova, carne, pesce e riso dovrebbero essere alla base della tua dieta per perdere peso e per rimanere in salute.