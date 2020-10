Le diete restrittive in cui uno o più gruppi di nutrienti sono completamente vietati sono fuori moda. Se vuoi dimagrire, quello che ti serve è conoscere le proprietà di ogni alimento e scegliere piatti sani che includano tutti i macronutrienti.

Una tesi sottolineata anche dai ricercatori dell’Università di Harvard nel loro progetto della colazione perfetta, secondo cui un piatto contenente proteine, cereali, verdure e grassi è perfetto da mangiare fin dal primo mattino.

Ma se c’è una sezione della piramide nutrizionale che molti temono quando vogliono dimagrire, è quella carboidrati. Eppure, i carboidrati sono fondamentali per la nostra salute.

Rachel Dillon, specialista di fitness che con il suo programma di tonificazion Bodies by Rachel ha trasformato il fisico di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, spiega a Hola: “I carboidrati sono vita! Non solo sono la benzina preferita del tuo corpo, ma vengono usati per molte importanti funzioni. Aiutano a tenere alti i livelli di energia e il funzionamento cognitivo. Inoltre, nutrono i muscoli”.

Inoltre i carboidrati -soprattutto se integrali- tendono a farti sentire sazio e appagato, soprattutto se abbinati ai cibi giusti. Per questo risultano perfetti se vuoi dimagrire. Non solo: questo macronutriente è il carburante per l’allenamento. La fonte di carburante preferita dal tuo corpo è il glucosio e, sebbene possa ricavarlo da proteine ​​e grassi, lo ottiene più rapidamente ed efficacemente dai carboidrati.

Controlla quantità e qualità, ti aiuteranno a dimagrire

Per l’esperta, il segreto sta nel controllo delle porzioni. I carboidrati non vanno eliminati dalla dieta ma sicuramente limitati. Sicuramente, potrai adattare la quantità di carboidrati in base all’esercizio fisico che farai ogni giorno: più ti muovi, più energia necessiterà il tuo corpo.

Inoltre, devi fare attenzione alla qualità. Non tutti i carboidrati sono ideali in caso di dieta per dimagrire. Esistono però alcuni alimenti ricchi di carboidrati che aiutano a perdere peso. Noi vi sveliamo quali sono per inserirli nel vostro menù giornaliero e riuscire a dimagrire in modo sano e senza rinunciare alla serenità.

Pasta integrale: ebbene sì, avete letto bene. A dispetto di molte credenze, la pasta non fa ingrassare. A patto, ovviamente, di limitare le dosi e scegliere quella integrale. Perché è meglio la pasta integrale rispetto a quella raffinata? Perché contiene più fibra alimentare, più micronutrienti e ha un indice glicemico più basso, quindi ha un minor impatto sulla glicemia. La cosa fondamentale è tenere sotto controllo i condimenti. Un ottimo modo per mangiare la pasta integrale, è quello di condirla con un sugo semplice, oppure a base di verdure.

Pane di segale: se non volete rinunciare al pane, puntate su quello di segale. Oltre ad essere croccante e gustoso, è infatti un carboidrato buono, perfetto come sostituto del pane bianco. Povero di sale, ricco di fibre e con zero grassi, è un accompagnamento perfetto per secondi piatti e spuntini.

Ceci: come molti legumi, anche i ceci non andrebbero mai eliminati dalla propria dieta. Contengono un bilanciamento perfetto di carboidrati, fibre e proteine, sono estremamente versatili e gustosi. Puoi aggiungerli nelle zuppe ma anche sotto forma di hummus, una ricetta semplice, veloce e leggera.

Lenticchie: come i ceci, le lenticchie sono un ottimo alimento quando il tuo obiettivo è dimagrire. Oltre ad essere una valida fonte di fibre, sono anche un’importante riserva di minerali e vitamine, specialmente quelle del gruppo B. Inoltre, assicurano un buon apporto di potassio, calcio, ferro, fosforo e magnesio. Oltre ad essere una buona fonte di carboidrati, però, le lenticchie contengono anche moltissime proteine. per questo sono considerate uno degli alimenti base anche nelle diete di vegani o vegetariani.

Orzo: Questo cereale in grani favorisce la produzione di leptina, ovvero l’ormone legato al senso di sazietà. Non solo: riduce la fame nervosa, ripristina la flora intestinale e riattiva il metabolismo. Puoi cuocerlo come fai con il risom e mangiarlo sotto forma di insalata o aggiungerlo nelle zuppe

Quinoa: non è molto conosciuta, eppure rappresenta una miniera di benessere ed è uno dei migliori carboidrati da scegliere in caso di dieta. Questo “falso cereale” (in realtà è un seme, ma non appartiene alla famiglia delle graminacee) contiene quasi il doppio di fibra degli altri cereali e conferisce un senso di sazietà prolungato mantenendo i livelli di zucchero nel sangue ben bilanciati. Inoltre, riattiva il metabolismo e favorisce il funzionamento dell’intestino.

Yogurt greco: non tutti lo sanno ma anche i latticini contengono carboidrati buoni, sotto forma di zuccheri. Lo yogurt greco, nello specifico, risulta essere il miglior yogurt da scegliere perché permette di fare il pieno di calcio e di probiotici senza ingrassare, bruciando i grassi e gustando qualcosa di gustoso ogni volta che avete fame. Contiene inoltre moltissime proteine a fronte di pochi grassi, soprattutto se scegliete lo yogurt greco bianco 0,1%.