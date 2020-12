Uno studio conferma che queste sei verdure sono le tue migliori alleate se vuoi perdere peso. Non è necessario affidarti a superfood esotici, nuove diete (o diete “miracolose”), integratori o beveroni. Ti bastano queste 6 verdure da includere nella tua dieta per perdere peso in modo sano e duraturo.

Sembra che oggi, per seguire una dieta sana e perdere peso, sia strettamente necessario provare i metodi più innovativi. La realtà è che una dieta tradizionale come quella mediterranea, secondo i criteri degli esperti, è la più consigliata al mondo. Allo stesso modo, non è necessario complicarsi la vita andando alla ricerca di ingredienti sconosciuti o difficili da trovare. Ciò è stato dimostrato da un meta-studio preparato da scienziati della California e del Texas e pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients of your choice. Ebbene, le seguenti sei verdure sono risultate quelle che aiutano maggiormente a perdere peso:

Broccoli

L’unica formula che funziona universalmente per la perdita di peso è il deficit calorico, cioè bruciare più calorie di quelle ingerite. Pertanto, tutte le diete dimagranti sono molto ricche di cibi ad alto potere saziante e poco apporto energetico, due requisiti che i broccoli soddisfano. Con solo 34 kcal per 100 grammi, i broccoli sono molto ricchi di fibre, sostanza che aiuta a farci sentire sazi più a lungo. Inoltre, sono ricchi di acido folico, niacina e vitamine A, C ed E. Come ulteriore vantaggio per la tua bellezza, sappi che i broccoli sono uno degli alimenti consigliati dagli esperti per ottenere capelli più belli.

Peperoni, perfetti per perdere peso

Come i broccoli, sono molto ricchi di vitamine A, C ed E, oltre a molte vitamine del gruppo B. Si tratta di un profilo nutrizionale molto apprezzato da medici e dietisti. Inoltre, i peperoni contengono solo circa 30 calorie per 100 gr. Ma il grande potere di questo alimento si trova nella capsaicina, una sostanza che aiuta ad accelerare il metabolismo.

Fagiolini

Riuscite a pensare a un cibo più tradizionale di questo? Considerati nello studio di cui sopra come una delle migliori verdure per dimagrire, i fagiolini sono la migliore prova che gli ingredienti più sani fanno parte della nostra dieta sin da quando siamo bambini. Non solo forniscono poche calorie (circa 30 kcal. per 100 grammi), ma sono anche ricchi di potassio, che aiuta a bruciare più grassi e a ridurre la ritenzione di liquidi. Se li cuocete al dente, manterrete basso il loro indice glicemico, evitando così picchi di zucchero nel sangue.

Verdure a foglia verde

Spinaci, bietole, lattuga, rucola… questo ampio gruppo è tra i più consigliati dai nutrizionisti. Come gli asparagi o i broccoli, le verdure a foglia verde sono ricche di acqua che, combinata alle fibre, le rende molto sazianti. Inoltre, il loro apporto calorico è minimo: gli spinaci, ad esempio, hanno appena 21 kcal per 100 grammi. Ma se proprio volete sfruttare tutto il loro potere saziante, mangiatele crude in un’insalata o preparando un centrifugato di frutta e verdura.

Se vuoi perdere peso non rinunciare alle zucchine

Sono ricche di acqua e per questo davvero ipocaloriche: contengono solo 16 kcal ogni 100 grammi a crudo. Sono perfette per la perdita di peso perché aiutano a disintossicare il corpo e forniscono vitamine A, C ed E.

Cavolfiore

Cavolfiori e cavoli, come altre crocifere, sono “ottimi per purificare e disintossicare il corpo grazie alla loro concentrazione di calcio e fibre”. Sebbene generalmente preferiamo i broccoli, il cavolfiore fornisce un po’ meno calorie (circa 25 kcal. Per 100 grammi) e offre molteplici possibilità di cottura.