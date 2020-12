Contrariamente a quanto molti pensano, il pane e i carboidrati in generale non sono un nemico da combattere. In effetti, i nutrizionisti continuano a ripetere quanto sia importante trovare un sano equilibrio tra tutti i gruppi di macronutrienti e non affidarsi a diete che bandiscono del tutto uno di questi.

“I carboidrati sono VITA! Non solo sono il carburante preferito del tuo corpo, sono anche usati per molte funzioni importanti” , esclama Rachel Dillon, una delle influencer più in forma sui Social Media.

L’importate è sapere come mangiare i carboidrati in modo sano. Per goderti le tue fette di pane senza rovinare il tuo piano di dimagrimento, scopri i consigli degli esperti con cui tornerai a mangiare toast ogni mattina.

I migliori carboidrati da scegliere

“Scommetti su carboidrati integrali , pasta, pane e riso … la differenza calorica non è troppo significativa, ma mangerai di meno perché ti saziano di più e perché il tuo processo digestivo sarà più lento”, consiglia a Hola la dottoressa Paula Rosso, specialista in nutrizione e medicina estetica del Lajo Plaza Medical Center.

I cereali integrali inoltre conferiscono ai cibi un sapore più intenso e una consistenza più croccante. Puoi scegliere una fetta di pane integrale condita solo con un filo di olio d’oliva oppure accompagnata da pomodori e avocado. Se aggiungi anche i semi oleosi avrai una fonte ideale di acidi grassi polinsaturi e un apporto extra di minerali come il calcio e vitamina E (antiossidante)”.

Colazione e merenda

Per quanto i carboidrati siano ufficialmente consentiti, questo non è sinonimo di open bar 24 ore al giorno. Gli esperti infatti hanno fissato un orario ben preciso per consumarlo senza ingrassare: “La mattina è il momento migliore per incorporare carboidrati come il pane che ci danno energia a lungo . Tuttavia, fatene a meno a pranzo ea cena. può farci risparmiare fino a 300 calorie “, rivela il dottor Rosso. Naturalmente, l’esperto lo indica anche come opzione ideale per uno spuntino: “Devi sempre fare uno spuntino per attivare il metabolismo in modo che i livelli di insulina nel sangue rimangano bassi, e una buona opzione è una fetta di pane integrale.con olio d’oliva e semi di sesamo. Sapevi che i suoi nutrienti riducono il grasso addominale? ”

Il pane da solo non fa ingrassare

Laura Parada, nutrizionista di Slow Life House, smonta anche altri miti sul pane e, secondo lo specialista, non fa ingrassare da solo: “Viene sempre aggiunto ai pasti, e aggiunge una buona quantità di calorie ai nostri menu”. Invece, scegli il pane al posto di altri carboidrati come pasta o riso. Potrai usarlo per accompagnare un secondo come carne magra o uova e un contorno di verdure. Comunque, scegli sempre la versione integrale.

La scelta migliore

“Il farro è un cereale con ottime proprietà nutritive grazie al suo alto contenuto di fibre, aminoacidi e vitamine e inoltre, proviene principalmente da coltivazioni biologiche e non contiene farine raffinate”, spiega Paula Rosso

Anche il pane di segale è un’ottima scelta. Uno studio ha scoperto che ha un minor contenuto di carboidrati (34 grammi ogni 100 gr), rispetto a altri tipi di pane come quello ai 12 cereali (44 grammi di carboidrati ogni 100gr). Avendo un minor contenuto di carboidrati e un maggior contenuto di fibre, questo pane presenta il più basso indice glicemico, rispetto a quello a 11 cereali, 12 cereali, pasta madre o pane bianco.

L’alto contenuto di fibre aumenta il senso di sazietà e aiutare a far mangiare meno.