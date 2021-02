Grassi e carboidrati sono importanti per il nostro benessere. Sono il carburante del nostro corpo e qualsiasi dieta sana ed equilibrata non dovrebbe bandirli. Giocare con le necessità del nostro organismo può avere gravi conseguenze. Quando decidiamo di modificare da soli la nostra dieta, non possiamo perdere di vista il fatto che l’organismo funziona in modo preciso e che ha bisogno dell’assunzione di cibo per funzionare correttamente.

Ciascuno dei nutrienti che assumiamo attraverso il cibo ha un significato e uno scopo all’interno di questa grande e complessa macchina che è il nostro corpo. Tuttavia, quando ci concentriamo sull’unico obiettivo che è quello di perdere peso – e più velocemente è meglio è – tendiamo ad affidarci alle cosiddette ‘diete miracolose’. Diete che basano il loro successo su routine iper-restrittive che, spesso bandiscono alcuni nutrienti importanti come grassi e carboidrati.

Diete miracolose, lo sono davvero?

I nutrienti si dividono in due grandi gruppi: macronutrienti (proteine, grassi e carboidrati) e micronutrienti ( vitamine e minerali). I primi sono responsabili di fornire l’energia di cui il nostro corpo ha bisogno, nonché di riparare e intervenire nella creazione di strutture organiche e nella regolazione dei processi metabolici. Molte diete restrittive si concentrano sulle proteine ​​e dimenticano grassi e carboidrati, facendo un danno al nostro corpo. Questo perché, spesso, grassi e carboidrati vengono visti come i nutrienti che forniscono più calorie.

Dì di sì ai grassi sani

I grassi o lipidi forniscono 9 kcal per grammo, mentre proteine ​​e carboidrati 4 kcal. Per questo motivo i grassi sono la principale riserva energetica del nostro organismo. Quando una persona è sedentaria o segue una dieta ricca di grassi, ovviamente può andare incontro a un eccesso ma ciò non significa che dobbiamo scartarli. Principalmente perché intervengono nella mobilizzazione e metabolizzazione di alcune vitamine (liposolubili). Inoltre fanno parte delle membrane cellulari, proteggono alcuni organi, sono un regolatore degli ormoni e una fonte di acidi grassi essenziali, che si ottengono solo attraverso l’alimentazione.

Secondo l’OMS, i grassi non dovrebbero superare il 30% dell’apporto calorico giornaliero. La chiave è scegliere grassi sani (noci, avocado, olio d’oliva, pesce …) invece di quelli saturi (carni grasse, burro, formaggi, creme …) e, questa volta, lasciare da parte tanti grassi trans quanto possibile (pasticceria industriale, lavorata), perché alterano i livelli di colesterolo sani .

Carboidrati, energia immediata

Come i grassi, fungono da riserva di energia, ma hanno la capacità di essere utilizzati immediatamente. Il problema nasce quando si assumono più carboidrati di quelli bruciati nell’attività quotidiana, poiché vengono immagazzinati come grassi. Non esagerare con i carboidrati, ma non escluderlo neanche.

Perché? Ad esempio, perché viene convertito in glucosio ed è l’ unica fonte di energia per il cervello e i globuli rossi. Ancora, perché è coinvolto nella formazione dei tessuti connettivi e nervosi e consente di utilizzare proteine ​​per altri importanti processi del nostro corpo.

Frutta, verdura, cereali integrali e legumi sono ottime fonti di carboidrati. Questi cibi forniscono anche fibre, essenziali per regolare il transito intestinale. Secondo le linee guida, tra il 50% e il 60% dell’apporto calorico giornaliero deve provenire dai carboidrati. La chiave non è scartarli ma adattare la quantità che mangiamo allo stile di vita che conduciamo.