Sappiamo che nessun cibo fa dimagrire. E che solo una dieta varia, equilibrata, ricca di cibi di stagione e non lavorati (con l’eccezione delle verdure surgelate o di alcuni cibi in scatola), oltre che leggermente ipocalorica, serve a perdere peso. E, naturalmente, devi fare esercizio, perché questo ti aiuta a tonificare e aumentare la massa muscolare, così da bruciare più calorie.

Tuttavia, è anche vero che ci sono alcuni alimenti che, più di altri, grazie alle loro proprietà benefiche aiutano a dimagrire e a supportarci nel nostro piano di dieta alimentare sana ed equilibrata. Si tratta di alimenti che forniscono poche calorie e tanti nutrienti, e che sono perfetti per preparare i tuoi menu sani che ti permetteranno di dimagrire.

Leggi anche: Dieta flessibile, come funziona e cosa sapere.

Ricotta, alleata se vuoi dimagrire

È un alimento ricco di proteine e calcio, ideale per aumentare la massa muscolare e per ossa sane e forti. Inoltre, contiene carnitina, che aiuta a liberare energia dai grassi e ad accelerare la riduzione dei lipidi nel corpo. Nella sua composizione è presente anche la vitamina D la cui carenza può causare vari problemi di salute. Ricorda che più grassa è la ricotta, più calorie e colesterolo avrà. Quindi è meglio optare per i tipi a basso contenuto di grassi.

Tacchino

Come la ricotta, contiene molte proteine e anche carnitina. Inoltre, un altro amminoacido, la metionina, che aiuta ad eliminare i grassi. La carne di tacchino è magra, povera di grassi, perfetta per fornire proteine al tuo corpo, oltre ad essere ricca di altri nutrienti come zinco o ferro.

Leggi anche: 5 regole sane per far funzionare la tua dieta dimagrante.

Patate

Per parecchi anni le patate sono state accompagnate da una cattiva fama. Eppure si tratta di un alimento ideale se si vuole dimagrire, poiché è povero di calorie e grassi, purché lo si consumi al vapore, bollito, al forno o alla griglia. Il valore calorico delle patatine fritte, invece, aumenta notevolmente. Per darti un’idea: 100 grammi di patate al vapore forniscono 70 calorie, mentre se le consumi fritte sono 312 calorie. Le patate contengono anche fibre.

Pomodori

Si tratta di un alimento altamente antiossidante, grazie al licopene, che partecipa anche alla combustione dei grassi. È ricco di vitamina C, altra sostanza che partecipa al corretto funzionamento del metabolismo lipidico. Le calorie che questo alimento sano e rinfrescante ti dà sono solo 18 per 100 grammi. Inoltre, è ricco di potassio, magnesio e zinco.

Leggi anche: 7 consigli per dimagrire mangiando con consapevolezza.

Pasta integrale per dimagrire in modo sano

Ebbene sì, avete letto bene. A dispetto di molte credenze, la pasta non fa ingrassare. A patto, ovviamente, di limitare le dosi e scegliere quella integrale. Perché è meglio la pasta integrale rispetto a quella raffinata? Perché contiene più fibra alimentare, più micronutrienti e ha un indice glicemico più basso, quindi ha un minor impatto sulla glicemia. La cosa fondamentale è tenere sotto controllo i condimenti. Un ottimo modo per mangiare la pasta integrale, è quello di condirla con un sugo semplice, oppure a base di verdure.

Se vuoi dimagrire non rinunciare alla carota

La carota è ricca di un antiossidante, il beta-carotene, una sostanza che non solo attiva l’abbronzatura ma contribuisce anche all’equilibrio dei radicali liberi presenti nel tuo corpo. La sua ricchezza di fibre regola l’attività dell’intestino e il suo apporto calorico è molto basso. Un consiglio: per gustarle e, in più, sintetizzare bene la vitamina A, consumate e carote con un po’ di grassi. Ad esempio, puoi aggiungerle in una insalata condita con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure come antipasto insieme a un po’ di formaggio.

Kiwi

È uno dei frutti più ricchi di vitamina C. Un kiwi, infatti, ti fornisce la quantità giornaliera di vitamina C di cui hai bisogno. Inoltre è povero di calorie, molto ricco di fibre e la sua composizione contiene una sostanza che aiuta a migliorare la digestione.