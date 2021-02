Per riuscire a dimagrire in modo sano è molto importante seguire una alimentazione sana. I prodotti che scegliamo di includere nella nostra dieta possono aiutarci non solo a dimagrire ma anche a migliorare la nostra salute fisica e mentale. E mangiare sano è facile, non servirà impiegarci troppo tempo e non ti farà spendere più soldi.

I nutrizionisti ricordano sempre che scegliere cibi naturali e di stagione e cucinarli in modo sano non è così complicato come possiamo credere. La chiave per dimagrire senza rinunciare ai piaceri della vita è la varietà, mangiando di tutto e scegliendo soprattutto alimenti di stagione, prediligendo cotture leggere.

Quindi, sì a frutta, verdura, pesce, uova, carne bianca, legumi e cereali integrali. Questa è la base di una sana alimentazione che ti aiuta a dimagrire e a stare in salute. Vediamo alcuni alimenti chiave che dovresti inserire nella tua alimentazione.

More, nostre alleate per dimagrire

È uno dei frutti con la quantità più elevata di proprietà antiossidanti. Inoltre, puoi consumarle anche tutti i giorni. Contengono vitamine A, C ed E , oltre a importanti minerali come calcio, potassio o zinco, che aiutano a rafforzare le difese immunitarie. Inoltre hanno pochissime calorie (43 ogni 100 gr di prodotto), perfette quindi se il tuo obiettivo è dimagrire.

Mele

Come recita il famoso proverbio: “una mela al giorno toglie il medico di torno”. A cosa deve deve questa ottima reputazione? Sicuramente, al suo ampio elenco di proprietà antiossidanti, derivate dall’apporto di vitamine e fibre. Gli antiossidanti fanno di questo alimento un compagno fondamentale per far fronte a diversi disturbi. Inoltre, è un frutto che può essere consumato quotidianamente. E’ ricco di fibra (soprattutto la buccia), quindi ti aiuta a tenere sotto controllo la fame, a non cedere a snack calorici e a non mangiare altri cibi che potrebbero farti ingrassare.

Uva

L’uva è un alimento completo. E’ ricco di zuccheri, sali minerali (potassio, calcio, magnesio) e vitamine A, C e vitamine del gruppo B. È facilmente digeribile e ha proprietà diuretiche, depurative e lassative. Naturalmente, essendo ricca di zuccheri, è meglio limitarla in casi particolari come per esempio se si soffre di diabete. Fornisce 84 calorie per 100 grammi. Inoltre, la pelle è ricca di tannini, sostanze antiossidanti. Una porzione di uva ogni tanto farà bene alla tua salute e ti aiuterà a dimagrire con gusto.

Inserisci i broccoli se vuoi dimagrire

Sebbene tutti associamo la vitamina C alle arance o ad altri agrumi, ci sono anche altri alimenti che la contengono. È il caso dei broccoli, un alimento molto ricco di questa vitamina e di antiossidanti. Inoltre, è a basso contenuto di calorie, quindi aiuta a prendersi cura della salute e prevenire l’invecchiamento precoce delle cellule. Gli esperti consigliano di consumarlo una volta alla settimana.

Lattuga, ricca di benefici e ottima per dimagrire

Sebbene, come sappiamo, nessun cibo sia curativo di per sé, esistono alcuni tipi di frutta e verdura che dovrebbero essere inseriti in una dieta sana poiché contengono sostanze benefiche per la nostra salute. Questo è il caso della lattuga. Ideale da consumare tutti i giorni per il suo basso apporto calorico, è un ottimo alleato per dimagrire ed è ricco di vitamine A, E, C, B1, B2 e B3, magnesio, calcio e potassio .

Mirtilli

I mirtilli sono un buon antinfiammatorio, in quanto aiutano a combattere malattie come la fibromialgia o il dolore muscolare. Sono ideali anche quando si desidera ridurre i livelli di colesterolo e hanno un gran numero di proprietà antiossidanti.

Bietola

Questa verdura è ricca di vitamine A e B e minerali come calcio, potassio, ferro e fosforo. Può essere consumata quasi quotidianamente. Oltre ad aiutare a perdere peso, la bietola è consigliata in inverno, poiché grazie al calcio e alla vitamina K favorisce la salute delle ossa, che spesso in questo periodo diminuisce.

Cavolfiore

È un alimento con un basso apporto calorico e un basso contenuto di carboidrati, proteine ​​e grassi, quindi è perfetto per dimagrire. Inoltre, contiene vitamina B6, acido folico, vitamina B5 e minerali come potassio e fosforo. Infine, grazie al suo alto contenuto di acqua, il cavolfiore ha proprietà diuretiche, e gli esperti consigliano di assumerlo ogni 3 o 4 giorni.