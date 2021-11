Dieta sana: 5 verdure essenziali da tenere sempre a portata di mano

Nessuno ormai mette in dubbio la tesi secondo cui frutta e verdura sono alla base di una dieta sana. In particolare le verdure, gustose e molto versatili in cucina, sono di vitale importanza in una sana alimentazione, per i loro molteplici benefici per la nostra salute. Un vero pilastro della dieta mediterranea, che forniscono al nostro corpo molti dei nutrienti essenziali.

A dirlo la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che assicura che l’assunzione giornaliera di frutta e verdura possa aiutare a ridurre il rischio di alcune malattie. E lo fa sulla base di prove mediche che confermano che l’assunzione di questi alimenti naturali come parte di una dieta sana a basso contenuto di grassi, zucchero e sale (o sodio), aiuta a prevenire l’aumento di peso e quindi a ridurre il rischio di obesità.