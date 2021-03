Il fattore emotivo e la gestione della forza di volontà sono molto importanti per avere successo durante una dieta per dimagrire. Riuscire a perdere peso richiede, nella maggior parte dei casi, un grande sforzo fisico ma soprattutto mentale. I fattori psicologici che circondano qualsiasi programma di dieta per dimagrire sono essenziali per il successo del nostro obiettivo. Quindi la raccomandazione quando iniziamo una dieta è di consultare e valutare con il nostro specialista il modo di procedere, non solo in materia alimentare.

Tuttavia, ci sono alcuni consigli pratici, di natura psicologica, che possono aiutarci a rinforzare i meccanismi fisici messi in atto per ottenere un dimagrimento consapevole. Si tratta di compiere passi importanti evitare, a volte, di cadere nella tentazione di fare uno spuntino non sano tra i pasti. Oppure mangiare cibi che influiscono negativamente sulla nostra dieta per dimagrire

Consapevolezza a 360º

Prima di tutto, è importante essere consapevoli di ciò che mangiamo. Questo ci dà un ulteriore controllo sui fattori subconsci che girano intorno all’aumento di peso. Valutare il contributo nutritivo del cibo che abbiamo nel nostro frigorifero o nella dispensa ci aiuta a diventare consapevoli di quali benefici potrà avere il nostro corpo.

E’ bene dedicare al pasto il giusto tempo. Mangiare di fretta è il grande nemico di qualsiasi dieta dimagrante e l’ansia non è una buona compagna. È importante rilassare la mente prima di iniziare a deglutire. Una volta che abbiamo iniziato ad assaggiare il nostro menu, possiamo ricordare la base scientifica che garantisce che il cervello impiega esattamente 20 minuti per inviare il segnale di sazietà al cervello. Mangiare lentamente e consapevolmente ti aiuterà a evitare di mangiare più del necessario.

Anche praticare sport ci aiuta a completare la nostra dieta. Se aggiungiamo anche discipline come lo yoga o il mindfulness alla nostra ‘pianificazione dietetica’ saremo in grado di diventare pienamente consapevoli di ciò che abbiamo a portata di mano e aumentare il livello di autostima. Assolutamente necessaria quando si tratta di raggiungere un obiettivo come la perdita di peso.

Cosa non fare

È importante togliere dalla vista alcuni cibi che non dovremmo mangiare. Questo è uno dei consigli più gettonati del Dr. Brian Wansink, professore e ricercatore alla Cornell University e autore del libro Why Do We Eat More Than We Think? Si basa sull’idea che la tentazione penetri attraverso gli occhi. Quando proviamo a dimagrire dobbiamo stimolare i nostri occhi con cibi più sani ed evitare di guardare quelli ricchi di grassi o di zuccheri.

È anche una buona scelta non sovraccaricare il piatto con troppi ingredienti. Se siamo ordinati nella preparazione del piatto, e questo non sarà troppo pieno, avremo un maggiore controllo sul cibo.

Evita di fare acquisti quando hai fame. Non riempiremo mai il carrello con gli stessi prodotti se il nostro stomaco è sazio che se andiamo al supermercato quando abbiamo fame. Questa raccomandazione è legata all’idea precedente che fa sì che la tentazione arrivi anche dalla vista. Se per esempio siamo a corto di zuccheri, è molto probabile che, al supermercato, opteremo per prodotti che ne sono ricchi.