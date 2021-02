Riuscire a dimagrire senza dover seguire una dieta rigida è possibile. Il cibo è un piacere, e può continuare ad esserlo anche se il nostro obiettivo è perdere peso. La chiave è saper scegliere e tenere conto di alcuni accorgimenti, in modo di riuscire a dimagrire senza sentirsi in obbligo di rinunciare agli alimenti che ci piacciono e che ci fanno stare bene.

Riuscire a mangiare in modo sano e soddisfacente non è semplice. Molti cibi sono pieni di additivi ed elementi che non ci aiutano a rimanere in forma. E le diete ci fanno sentire limitati, generano ansia e producono uno sforzo che ci fa combattere con il nostro appetito.

E se fosse possibile mangiare tutto quello che vogliamo? Non cedere alle cattive abitudini può essere la chiave per non rinunciare ai piaceri del cibo, ma trasformare la nostra alimentazione in una benefica alchimia.

Non finire la porzione, soprattutto se abbondante

Un’usanza molto logica è quella di non lasciare nulla nel piatto, anche quando ti senti già pieno o pensi di aver mangiato abbastanza. Questo modo di agire ti fa pensare che, quando hai un cibo a portata di mano, può sembrare brutto buttarlo via o lasciarlo a metà. Tuttavia, è meglio per la tua salute ascoltare il tuo corpo ed essere consapevole di quanto cibo o bevande hai ancora bisogno e fino a che punto stai mangiando per obbligo.

Se vuoi dimagrire, dì no alle salse

Le salse, soprattutto quelle industriali, contengono grandi quantità di sodio e glucosio. È ciò che dà loro sapore, consistenza, colore e allunga i tempi di conservazione. Quando mangi cibi sani credendo che aggiungendo solo un po’ di salsa ti stai attenendo alla dieta aggiungendo solo un po’ di sapore, quello che stai davvero facendo è buttare via i benefici di una dieta equilibrata che ti aiuta a dimagrire.

Le salse non sono positive per la tua dieta, ma puoi sostituirle con spezie ed erbe aromatiche, che non hanno calorie e sono in grado di aggiungere quel sapore e profumo in più ai tuoi piatti.

Via il fritto

Puoi mangiare quasi tutto il cibo, l’importante è come questo viene preparato. Se sei abituato a friggere carne, pesce o verdure, possiamo solo incoraggiarti a cercare di non farlo. Quando si provano altri modi di cucinare più sani (come il vapore, la piastra o il forno) è molto probabile che fin dall’inizio noterai altri sapori che non avevi mai sentito prima. Basterà aggiungere un filo di olio extravergine di oliva a crudo, perché le tue pietanze saranno gustose e soprattutto sane. Il tuo stomaco e il tuo peso ringrazieranno.

Dimagrire, non sottovalutare i legumi

Se ci sono degli alimenti che troppo spesso dimentichiamo e a cui non diamo il giusto peso, questi sono i legumi. Fortunatamente, negli ultimi anni in Italia il consumo di legumi sta registrando un trend in crescita. I legumi sono, secondo la FAO, uno degli alimenti più completi, nutrienti e benefici.

Saziano, favoriscono il nostro transito intestinale, sono molto nutrienti, economici e difficilmente deperibili. Potete gustarli in estate in insalate fredde o tiepide, ma sono perfetti anche in inverno sotto forma di zuppe. Inoltre, hanno un ottimo potere saziante, perfetto se si ha intenzione di dimagrire. Sarebbe proprio un peccato privarsene.