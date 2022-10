Dieta d’autunno: i cibi di ottobre che dovresti mettere nel carrello

Dieta d’autunno: sfrutta le proprietà e i benefici dei tipici cibi di stagione, che puoi trovare nel mese di ottobre, per rimanere in salute, sgonfiarti e fare il pieno di energie. Siamo ormai ad Ottobre e l’autunno è arrivato già da alcune settimane. Una stagione non semplice per molti di noi che, dopo l’estate, fanno fatica a tornare alle routine quotidiane.

Fortunatamente, Ottobre ci offre moltissimi cibi di stagione gustosi e ricchi di proprietà benefiche per rimetterci in forma e fare il pieno di energie. Per questo, è importante sfruttare la dieta d’autunno per prepararci al meglio all’arrivo dell’inverno. Vediamo 8 cibi fondamentali da inserire nel carrello nel mese di Ottobre.

Zucca

Che dire: in autunno la zucca è un evergreen. Oltre ad essere gustosissima, la zucca è anche ricca di proprietà benefiche. Ha moltissime fibre, oltre che al mannitolo, una sostanza con effetto lassativo, che consente di depurare l’organismo. Non solo: è un ortaggio gustosissimo ma povero di calorie, per questo risulta un ottimo alimento anche per chi è a dieta ipocalorica. Inoltre, è perfetta per fare il pieno di vitamina A e Omega 3.

Dieta d’autunno: lode ai funghi

I funghi sono i veri protagonisti della dieta d’autunno. Gustosi, ricchi di proprietà benefiche e super gustosi, non dovrebbero mai mancare nel nostro carrello della spesa. Ricchi di proteine e carboidrati, sono anche poveri di grassi e calorie, perfetti quindi se abbiamo voglia di sgonfiarci un po’ dopo i vizi dell’estate. Ma il vero segreto dei funghi è l’alta quantità di sali minerali come potassio, selenio, rame e fosforo. Per questi e altri motivi i funghi rappresentano un ottimo alleato per tornare in forma e fare il pieno di energia in autunno.

Uva

A meno che non ci siano problemi di salute come diabete o iperglicemia, l’uva è un frutto ricco di proprietà benefiche e non dovremmo mai privarcene. Ricca di antiossidanti naturali e polifenoli, l’uva stimola la diuresi e migliora la circolazione. Ha inoltre un’ottimo potere saziante.

Castagne, regine della dieta d’autunno

Ricche di fibre, vitamine e acido folico, in autunno non dovremmo farci mancare una porzione di castagne ogni tanto. Inserite in un regime bilanciato contrastano anche il colesterolo cattivo nel sangue. L’importante è non esagerare: un paio di porzioni a settimana a merenda sono l’ideale per uno spuntino sano e ricco di fibre.

Pere

Gustose e croccanti, le pere sono fra i cibi da inserire nella dieta di ottobre. Merito del loro alto contenuto di fibre e acqua, che le rende perfette per perdere peso senza sforzi visto l’alto potere saziante.

Melograno

Altro cibo protagonista della dieta d’autunno è il melograno. Si tratta di un frutto ricco di antiossidanti (addirittura si è stimato che ne contenga più de tè verde) in particolare il suo succo contiene i flavonoidi, sostanze dalle grandi proprietà gastroprotettive e antinfiammatorie, utili per proteggere il cuore e le arterie. Ricco d’acqua e con un alto contenuto di sodio, il melograno è inoltre un ottimo alleato per la dieta, stimola la diuresi e aiuta a depurare l’organismo, aiutandoci a perdere i chili in eccesso.

Kiwi, perfetti per la dieta d’autunno

Anche i kiwi rappresentano uno dei frutti autunnali d’eccellenza, e sono anche tra i più dietetici: per questo sono ottimi alleati se vuoi sgonfiarti in vista dell’arrivo delle vacanze di Natale. Sono ricchi di vitamina C e di acqua, risultando così altamente drenanti. Non solo: non tutti lo sanno ma il kiwi è tra i frutti più ricchi di antiossidanti grazie all’elevata presenza di polifenoli, che sono in grado di proteggerci dall’invecchiamento e dalle malattie degenerative, tra le quali troviamo il Parkinson e l’Alzheimer. È il kiwi di qualità gold a contenere un tasso maggiore di polifenoli rispetto al kiwi comune, di colore verde.